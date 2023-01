Dana Saber è la concorrente più discussa del Grande Fratello Vip 7. Martedì 3 gennaio, gli autori hanno chiesto ai concorrenti di scegliere qualcosa che più li rappresentasse. A quel punto la modella ha sostenuto che si vedrebbe benissimo con dei paramenti militari e un kalashnikov tra le mani. Ovviamente, le parole della concorrente hanno imbarazzato i "vipponi" presenti in quel momento nel cortiletto.

La frase finita al centro delle polemiche

Dopo la proposta degli autori per fare un calendario, i concorrenti hanno cominciato a discutere su cosa indossare e cosa richiedere alla produzione per riuscire nell'intento.

Arrivato il turno di Dana, la modella ha riferito ad Antonella Fiordelisi: "Io vorrei vedermi in un'immagine con un kalashnikov, vestita militare". A tal proposito la concorrente si è detta entusiasta nel fare agli autori tale richiesta.

Ovviamente, i concorrenti che hanno ascoltato la frase di Dana sono apparsi spiazzati. Nicole Murgia con sarcasmo ha affermato: "Eh, ti dona sì...". Nikita Pelizon ha proseguito il suo discorso, poiché potrebbe non avere compreso il ragionamento della coinquilina o avrebbe lasciato correre. Antonella Fiordelisi non ha aggiunto altro, ma si è portata le mani davanti al volto per l'imbarazzo.

“Io vorrei vedermi in una immagine con un kalashnikov( arma da guerra) vestita militare”



CONTINUATE PURE AD OSANNARE DANA💀 #INCORVASSI #GFvip pic.twitter.com/JFF2p0tdH3 — l’ha detto? l’ha detto! 🔑 (@cosimoaiutacitu) January 3, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Ai telespettatori di Mediaset Extra non è passata inosservata la frase pronunciata da Dana Saber ed è nata la polemica per la foto con l'arma richiesta dalla giovane.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno criticato la modella: "In un periodo di guerra mi sembra irrispettoso. Questa è folle". Un altro utente si è domandato perché la produzione non prenda provvedimenti nei confronti della gieffina. Un altro fan del programma ha bollato l'episodio come vergognoso. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha provato a giustificare la concorrente spiegando che le sue parole potrebbero essere state travisate: "Forse voleva intendere in tenuta da guerra cioè come una guerriera che dentro al Grande Fratello combatte.

Prendete con le pinze quello che dice, perché è straniera e non parla bene italiano". Un altro utente invece ha addirittura sostenuto che trova le dichiarazioni della concorrente molto ironiche, al punto da non giudicarle con cattiveria.

Nelle precedenti settimane, la modella era finita al centro di un'altra polemica: Dana parlando del suo tipo di uomo ideale, aveva fatto il nome di Putin.

Per questo motivo che alcuni telespettatori hanno puntato il dito contro le affermazioni della concorrente, poiché per la seconda volta nel giro di poche settimane ha fatto riferimento alla guerra e ai paramenti militari. Anche in quel caso, alcuni utenti avevano chiesto provvedimenti verso la concorrente.