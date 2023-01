Ci saranno nteressanti novità in occasione delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse a breve in televisione. Le trame della soap opera turca segnalano che Saniye Taskin reagirà male quando scoprirà che suo marito Gaffur sta aspettando un bimbo da un'altra donna.

Terra amara, anticipazioni: Seher aspetta un bebè

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano che le nozze di Saniye attraverseranno un momento molto difficile.

Tutto inizierà quando Seher scoprirà di attendere un bambino.

La domestica, a questo punto, deciderà di troncare la tresca con Gaffur, visto che vorrà dare al suo erede un futuro stabile. Per fare ciò la giovane farà in modo di trovarsi nel letto di Demir, approfittando di un momento in cui sarà in uno stato ubriachezza. Uno stratagemma che assumerà importanti risvolti quando Seher svelerà a Hunkar di essere rimasta incinta dopo essere stata violentata dal ricco imprenditore.

La matrona, a questo punto, cercherà una soluzione in accordo con il figlio e lo farà per evitare uni scandalo. Demir, però, ribadirà di non aver mai giaciuto con la domestica e di non poter essere il padre del bebè in quanto sterile. Per questo motivo Demir minaccerà Seher con un'arma da fuoco e gliela punterà nella tempia.

Alla fine la sottoposta dirà la verità e confiderà ai suoi padroni di essere in attesa di un figlio da Gaffur.

Gaffur nega di aver tradito sua moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, Hunkar e Demir cercheranno un modo per impedire che lo scandalo diventi di dominio pubblico. Di conseguenza avranno un confronto con il caposquadra per avere ulteriori dettagli.

Gaffur negherà ogni responsabilità, respingendo persino di aver tradito sua moglie e accusando Seher di essersi inventata tutto. Una conversazione che verrà spiata da Saniye che, dopo aver ascoltato tutto, perderà il lume della ragione.

Saniye caccia di casa suo marito

La cognata di Gulten caccerà di casa suo marito, lanciandogli contro tutti i vestiti riposti nel suo armadio.

In seguito sprofonderà nella tristezza più totale, sapendo che non potrà mai essere madre a differenza della rivale rimasta subito incinta. A ogni modo, Saniye non se la sentirà di andare avanti con il suo matrimonio, nonostante le suppliche di Gaffur, il quale continuerà a ribadire di non averla mai tradita. Di conseguenza, Saniye confiderà sia Hunkar che a suo marito di voler procedere con il divorzio.

Nel frattempo la signora Yaman deciderà di seguire il consiglio di Demir e per questo allontanerà Seher dalla tenuta, dopo che la sua tresca con Gaffur diventerà di dominio pubblico.