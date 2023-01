Nella notte fra sabato 7 e domenica 8 gennaio alcune persone si sono dirette all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 7 e hanno pronunciato delle offese volgari ai danni di Antonella Fiordelisi. In quel momento la influencer salernitana non era presente nel cortiletto, dove invece si trovavano Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo ha prontamente messo al corrente la ragazza su quello che era stato urlato nei suoi confronti.

L'episodio finito al centro delle polemiche: urla contro Antonella fuori dalla casa, Donnamaria glielo racconta

Nelle scorse ore alcune persone si sono dirette fuori dalla casa di Cinecittà e hanno iniziato a urlare delle offese volgari nei confronti della concorrente 24enne salernitana: "Antonella, sei una zoc...la, fai schifo". In quel momento la 24enne non era presente in cortiletto, ma c'erano Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria, i quali hanno sentito nitidamente tutto. Quest'ultimo è scoppiato a ridere, mentre Onestini è rimasto spiazzato per l'episodio e ha consigliato al coinquilino di non ridere e di tacere su quanto accaduto.

Donnamaria però ha sostenuto che quanto accaduto lo faceva ridere e ha aggiunto: "Bisogna dire tutto in una relazione, certo che glielo dico.

Deve sapere quello che pensano tutti".

Pochi secondi dopo, quindi, Antonella ha appreso cosa era avvenuto e ha chiesto se fosse successo realmente, Edoardo ha confermato tutto: a quel punto la ragazza è quindi apparsa dispiaciuta.

Edoardo criticato sui social per aver riso davanti alle offese

La reazione di Edoardo Donnamaria di fronte alle urla contro Antonella non è passata inosservata ai telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato il giovane: "Guardate come gode nel dirlo, pessimo". Un altro utente si è detto schifato sul fatto che Edoardo non abbia preso le difese della ragazza che sta frequentando all'interno del programma. Un altro ha spezzato una lancia a favore di Antonella: "Non so lei come fa a reggerlo visto che deve sempre fare quello che dice lui".

Altri utenti invece non hanno visto una particolare malizia nella reazione di Donnamaria: "Ha raccontato ingenuamente un episodio accaduto".

Sui social anche il papà di Antonella, il signor Stefano Fiordelisi, ha preso posizione mettendo "mi piace" a un video riguardante l'episodio finito al centro delle polemiche, difendendo così sua figlia.