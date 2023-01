Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, Luca Onestini e Oriana Marzoli sono stati richiamati dalla regia del Grande Fratello Vip 7. I due concorrenti hanno cominciato a giocare nel salone della casa per poi terminare nella stanza blu. Non ci sarebbe nulla di male, se non che hanno rotto un bicchiere di vetro. Ovviamente, la regia ha chiesto ai due "vipponi" di raccogliere in modo accurato tutti i vetri rotti.

Che cos'è accaduto?

La complicità tra Luca e Oriana all'interno della casa è alle stelle. Sebbene la influencer venezuelana si sia dichiarata al coinquilino e abbia ricevuto un due di picche, tra i due è come se nulla fosse accaduto.

Nella notte tra mercoledì e giovedì 12 gennaio, i due "vipponi" si sono rincorsi per tutta la casa. Dopo essersi stuzzicati in salone sono finiti nella camera blu, dove hanno rotto un bicchiere di vetro. Immediatamente la regia ha richiamato il duo Marzoli-Onestini in confessionale. Una volta usciti i due concorrenti sono andati in camera e hanno raccolto i vetri. In quel momento erano presenti in stanza anche Sarah Altobello e Nikita Pelizon: entrambe le gieffine hanno chiesto di rimuovere dal pavimento in modo scrupoloso tutti i vetri, poiché risulta essere pericoloso visto che molti camminano scalzi.

Nella casa potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare

Ma non è l'unico richiamo ricevuto da Oriana Marzoli.

Il giorno precedente la concorrente venezuelana si è trovata a parlare con Nicole Murgia. Le due coinquiline per scambiarsi delle confidenze senza gli altri "vipponi" ne venissero a conoscenza hanno pensato bene di mettersi sotto le lenzuola e togliersi i microfoni. A un certo punto nella casa si è sentita una voce urlare dalla regia: "Ragazze indossate i microfoni".

Perché si parla di un presunto provvedimento disciplinare in arrivo? Durante la 27^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha letto un comunicato in cui si invitano i concorrenti ad indossare sempre i microfoni, non eludere le telecamere parlando sotto le lenzuola e dire meno parolacce. Nel caso in cui un concorrente dovesse infrangere il regolamento per l'ennesima volta, a tutti i "vipponi" verrà decurtato il budget per la spesa settimanale.

Il commento di alcuni utenti del web

I continui richiami nei confronti di Oriana Marzoli non sono passati inosservati ai fan del programma.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno lamentato il fatto che la 30enne continui ad infrangere il regolamento. A detta di un altro utente, non è giusto che tutti i "vipponi" rischino di avere meno soldi per la spesa per colpa di un solo concorrente.

Tra le critiche, c'è anche chi ha punzecchiato Marzoli per avere nascosto alcuni cocci di vetro sotto il letto di Nikita Pelizon.