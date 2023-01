Che cos'è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici di Maria? Stando ad una soffiata ricevuta dalla pagina Amici News, sei allievi si sarebbero sentiti male dopo avere bevuto una miscela a base di alcol e noce moscata: secondo alcuni studi l'abuso degli oli essenziali ricavati dalla Myrstica Fragans - nome scientifico dell'albero - potrebbero avere effetti simil allucinogeni.

La produzione del talent show sarebbe venuta a conoscenza dell'episodio solamente lo scorso 6 gennaio: per questo motivo i provvedimenti disciplinari sono scattati solamente nella registrazione di mercoledì 11 gennaio.

Quale sarebbe l'episodio gravissimo?

Le anticipazioni di SuperguidaTv riguardanti la registrazione di mercoledì 11 gennaio di Amici di Maria, parlano di cinque allievi messi in sfida immediata e uno definitivamente eliminato per mano del suo professore.

Ma cos'è accaduto per portare la produzione a prendere un provvedimento così serio? La pagina social di Amici News, in un tweet ha spiegato di avere ricevuto un'informazione dalla fidanzata di un fratello di uno degli allievi: "Teoria sulle noce moscata confermata e si sono sentiti male dopo".

Per questo motivo che Maria De Filippi avrebbe preferito non rivelare l'episodio accaduto in casetta per rispetto dei ragazzi e dei telespettatori.

Ovviamente, si tratta solo di una supposizione poiché non c'è alcuna conferma o smentita ma al momento sembra essere l'ipotesi più accreditata.

Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare..



Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2023

5 allievi in sfida immediata di cui 2 sono eliminati definitivamente

Il provvedimento disciplinare preso dalla produzione di Amici di Maria ha coinvolto sei allievi: Wax, Maddalena, NDG, Valeria, Tommy Dali e Samu.

Tra questi Wax, NDG e Maddalena hanno avuto la meglio. Samu si è ritrovato con la sfida congelata, poiché Bernabini in qualità di giudice ha ammesso di non sapere cosa fare al termine della sfida. Dunque, il tutto è rimandato alla prossima settimana. Per quanto riguarda Tommy Dali, Rudy Zerbi ha deciso di eliminarlo senza neanche la possibilità di effettuare la sfida: l'insegnante di canto si è detto stufo dei continui rimproveri al cantante.

Valeria invece aveva ricevuto il banco solamente la scorsa settimana, ma nella sfida immediata è stata eliminata da Cricca. Quest'ultimo è stato proposto da Lorella Cuccarini di presentarsi in sfida come esterno, nel momento in cui la produzione ha accettato il giovane riccionese è tornato tra i banchi della scuola più famosa d'Italia.

Il commento di alcuni telespettatori

In attesa di vedere la puntata di domenica 15 gennaio, sui social i telespettatori di Amici di Maria hanno espresso un commento su quanto accaduto.

In moltissimi utenti hanno definito l'episodio gravissimo. Una fan ha scritto: "Tutto questo non è reale". Un altro utenti si è detto incredulo.