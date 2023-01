Lunedì 9 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la 27esima puntata del Grande Fratello Vip 7. Tra i concorrenti messi in discussione, c'è stato Luca Onestini. A detta di Sonia Bruganelli, il modello bolognese inizialmente avrebbe avuto un approccio positivo alla casa, per poi rendersi protagonista di una caduta di stile dietro l'altra. Sulla base di quanto dichiarato, l'opinionista ha sostenuto che Luca abbia perso credibilità.

Bruganelli è stata assente in studio per tre puntate del GF Vip, perché durante le festività natalizie è volata a New York per vedere il nipotino appena nato.

Nelle precedenti puntate, infatti, era stata sostituita da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge: quest'ultima cinque anni fa ha avuto una relazione con Onestini.

La stoccata dell'opinionista

Alfonso Signorini, parlando dei litigi di Dana Saber con la maggior parte dei suoi compagni d'avventura, ha mostrato anche uno scontro avvenuto tra la modella e Luca Onestini.

Sonia non solo ha preso le difese di Dana, ma ha anche preso la palla al balzo per dire cosa pensa di Onestini: "Quando sei entrato mi eri molto simpatico". Secondo l'opinionista, però, dal momento dell'ingresso ad oggi, Luca avrebbe avuto un cambio atteggiamento repentino all'interno del gioco: "Gli altri sono rimasti a fare il Reality Show, tu stai facendo una soap opera con Oriana".

Bruganelli ha fatto presente al concorrente che spesso cerca di parlare senza il microfono oppure si nasconde dalle telecamere mentre in alcuni casi conversa in spagnolo. Sebbene Onestini abbia cercato di difendersi anche con l'aiuto dell'amica Oriana, l'opinionista ha continuato ad attaccarlo, precisando di non avere alcun pregiudizio nei suoi confronti, poiché per età potrebbe essere suo figlio e non hanno mai avuto una relazione: "Non abbiamo precedenti, quindi non puoi dire che rosico".

Il riferimento è ai commenti di Luca Onestini sul giudizio di Soleil Sorge.

Bruganelli senza freni su Onestini

La moglie di Paolo Bonolis ha chiesto poi a Onestini perché continui ad attaccare Nikita Pelizon parlando con gli altri "vipponi" invece di parlare direttamente con lei: "Tu stai totalmente perdendo credibilità" ha affermato.

Dopo essere riuscito a prendere parola, Onestini ha chiesto all'opinionista a chi desse ragione tra lui e Dana Saber. Senza peli sulla lingua Sonia Bruganelli ha replicato: "Ha ragione Dana quando ti dà del pagliaccio". La diretta interessata ironicamente ha anche intonato la musica del circo e ha tagliato corto sul gieffino: "Sei un cantastorie".