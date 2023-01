Palma sta mentendo ne Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che si stanno facendo i telespettatori della soap, dopo l'arrivo improvviso di Palma Rizzo e di suo figlio Francesco, che hanno chiesto ospitalità a Salvatore. Nonostante il rancore di Salvo nei loro riguardi per via di quanto successo tempo fa con Giuseppe ha acconsentito a prestargli casa, trasferendosi da Armando.

Tuttavia, qualcosa non torna. La tragedia del Vajont è ormai passata da mesi, Palma e Francesco - se davvero hanno perso tutto - come mai non hanno chiesto aiuto prima e dove sono stati tutto questo tempo?

Ma, a insospettire ancora di più, la proposta di Palma di vivere tutti insieme, ben sapendo della presenza di Agnese.

Il Paradiso delle Signore prossime puntate: Palma vuole vivere con gli Amato

Nelle precedenti puntate Il Paradiso delle Signore, Salvatore ha acconsentito di prestare la sua casa a Palma e Francesco, visto che doveva ricambiare un favore. La signora Rizzo ha voluto scambiare quattro chiacchiere con Salvo, dispiaciuta per quanto accaduto e per il disagio che gli sta arrecando. Salvatore ha ancora del rancore nei suoi confronti, ma non fa trasparire nulla. Le risponde freddamente.

Palma e suo figlio Francesco hanno perso ogni cosa dopo la tragedia del Vajont. Ci si chiede come mai abbia aspettato così tanto tempo prima di chiedere aiuto a Salvatore.

Se davvero non aveva più nulla, come ha fatto a vivere e dove è stata in questi mesi? Ma ecco che la signora Rizzo spiazza Salvatore: il suo desiderio è quello di vivere tutti insieme. Decisamente strano.

Il Paradiso delle Signore nuove trame: Salvatore non dimentica il passato

Continuando con le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di gennaio vedremo Salvo in difficoltà.

Parlando con Armando, Salvo gli ha raccontato che Palma appartiene alla famiglia Rizzo, motivo per il quale Giuseppe è stato costretto a scappare. Il passato non si dimentica e sappiamo bene che Salvatore è piuttosto rancoroso.

Al contrario di Salvo, Armando e Agnese sarebbero disposti a passare sopra le vecchie questioni, specie ora che Palma e Francesco hanno perso ogni cosa.

Ed è proprio la signora Amato che ha dato il benestare per accogliere madre e figlio.

Che cosa sta nascondendo Palma ne Il Paradiso delle Signore?

Insomma, sembra che Agnese e Armando siano pronti ad aiutare Palma e Francesco, forse inconsapevoli di quello che potrebbe succedere. Salvatore è un ragazzo che ha molto intuito, in fondo non ha mai sbagliato quando l'istinto gli suggeriva di aprire gli occhi.

Sembra davvero molto strana e inverosimile la versione di Palma e, con tutta probabilità, sta mentendo. Ci si chiede tuttavia cosa stia nascondendo e per quale oscuro motivo.