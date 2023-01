Durante la 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 30 gennaio, c'è stato un botta e risposta tra Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi.

Quest'ultima ha sostenuto che si sarebbe aspettata il voto dell'influencer milanese poiché Alberto sarebbe invaghito di Edoardo Donnamaria. Alla stoccata di Fiordelisi, De Pisis ha ha fatto alla coinquilina di non riuscire a dare il giusto peso alla parola "amore".

La 'nomination' della discordia

In occasione delle nomination palesi, Alberto De Pisis ha deciso di fare il nome di Antonella Fiordelisi.

Il concorrente ha spiegato di trovare delle incongruenze nei comportamenti che la influencer ha verso Edoardo Donnamaria: "Sono sempre stato un estimatore della coppia, ma sono passati 140 giorni e nell'ultima settimana sei esagerata". Secondo Alberto, la coinquilina spesso tenderebbe a fare la vittima in modo da catturare le "simpatie" dei telespettatori del Reality Show.

La motivazione di Alberto De Pisis non è stata gradita dalla influencer salernitana, la quale ha risposto : "Me l'aspettavo da una persona che è innamorata o ha un debole per Edoardo".

Alla frecciatina di Antonella, Alberto ha precisato che tra i due non c'è mai stata competizione. Inoltre ha fatto notare alla coinquilina di non saper dare il giusto peso alla parola "amore".

ho aspettato questa nomination per mesi grazie alberto antonella vabbe incommentabile come sempre #gfvip #thepisis pic.twitter.com/GaptdtG2A1 — pedra (@oceanivisivi) January 31, 2023

Antonella ha ricevuto 4 voti: tutte le motivazioni

Antonella Fiordelisi si trova al televoto con Nikita, Davide e Alberto.

La influencer ha ricevuto ben quattro dagli amici di Edoardo Donnamaria.

Come detto in precedenza, Alberto ha spiegato di aver visto delle incongruenze dell'atteggiamento di Antonella. Anche Micol Incorvaia ha spiegato di non capire alcuni comportamenti della concorrente campana. Nicole Murgia ha spiegato di non nutrire alcuna simpatia verso la 24enne indipendentemente dalla situazione che si è venuta a creare tra i "Donnalisi".

Milena Miconi invece ha spiegato di aver nominato Fiordelisi a fin bene: dal momento che negli atteggiamenti di Antonella rivede molto una delle sue figlie, ha cercato di spronarla a modellare il suo carattere.

La reazione di alcuni utenti del web

Il televoto della 31^ puntata del Grande Fratello Vip 7 non prevede alcuna eliminazione, anche se i concorrenti non lo sanno.

Sui social, moltissimi utenti non hanno gradito le esternazioni di Fiordelisi alla nomination ricevuta da Alberto: per questo motivo, in molti si stanno adoperando per rendere De Pisis "preferito". Un utente ha affermato: "Lei è sempre così imbarazzante". Un altro telespettatore del reality show ha chiesto a tutti i fandom più attivi di votare per l'influencer milanese.

Il concorrente che riceverà più preferenze avrà la possibilità di condannare un coinquilino al televoto eliminatorio.