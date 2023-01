Ci saranno numerosi colpi di scena nelle trame dal 6 al 10 febbraio 2023 di Un posto al sole. Si parlerà soprattutto della notizia inaspettata ma ancora ignota che Franco riceverà dalla sorella. Proprio Franco dovrà fare una scelta ancora non rivelata delle anticipazioni. Ma verrà dato ampio spazio a Marina, che tornerà da Londra per stare con Roberto, anche se la loro serenità verrà messa presto in discussione. Nuove tensioni coinvolgeranno Rossella e Riccardo.

Torna marina, Manuela soffre per Niko

Protagonista sarà il processo nei confronti di Lello Valsano, che metterà in apprensione tutte le persone che ne saranno in qualche modo coinvolte.

Ansia e preoccupazione saranno sovrani, ma almeno questa volta Niko e Viola penseranno di affrontare la delicata situazione in modo consapevole, diversamente da quanto fatto in passato. Purtroppo al termine della giornata i due riceveranno una brutta sorpresa (non specificata dalle anticipazioni. Nella puntata del 6 febbraio si parlerà ancora una volta di Cerruti e Bufalotto, con il primo che accetterà la sua proposta di uscire insieme dopo essere stato convinto e persuaso da Mariella.

Martedì invece si parlerà della vicinanza sempre piu stretta tra Manuela e Niko, che poco dopo però si sentirà in colpa per la defunta Susanna per questa delicata situazione che ha creato. Nel frattempo, si discuterà ancora delle critiche social e della cattiva pubblicità ricevuta dal Vulcano.

Purtroppo Silvia non saprà come uscirne e non avrà idea di come risollevare le sorti del Caffè.

Si assisterà al ritorno di Marina da Londra, determinata a stare con Roberto e organizzare le loro nozze. Purtroppo qualcosa turberà la loro felicità, anche se le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratta. Occhi puntati ancora su Manuela, che soffrirà per i comportamenti di Niko, che l'ha allontanata.

Gli spoiler confermano però che Niko deciderà di voltare pagina. Nella puntata di mercoledì si parlerà anche di Bianca, determinata ad avvicinarsi ai suoi genitori dopo le questioni delle ultime settimane.

Ornella prende una decisione sul suo futuro lavorativo

Antonio e Viola dovranno vedersela con Damiano, il nuovo agente di scorta.

Proprio lui, che ricoprirà le vesti di Falco, dovrà vedersela con una situazione pericolosa, non meglio specificata dalle anticipazioni. Questa situazione però coinvolgerà anche Angela, Clara e Giulia. Si tornerà a casa Ferri, e Marina e Roberto dopo essere tornati insieme daranno il benvenuto a Silvana. Purtroppo il momento di gioia verrà minato da qualcosa di non ancora noto. Ornella poi si accingerà a prendere una decisione che stravolgerà il suo lavoro professionale.

Ci saranno poi molte tensioni tra Rossella e Riccardo. Ma le sorprese non finiscono qui. Un'improvvisa emergenza sanitaria metterà Crovi contro Ornella. Paura anche per Angela, Clara e Giulia, che loro malgrado verranno coinvolte in una sparatoria. Per Franco arriverà una notizia inaspettata - ma non specificata dalle anticipazioni - detta dalla sorella che lo metterà davanti a una difficile scelta.