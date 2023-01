Si complica la convivenza forzata tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 7. L'influencer venezuelana ha chiesto infatti al coinquilino se poteva darle una sistemata ai capelli, ma il 27enne ligure si è rifiutato spiegando di non aver dimenticato le affermazioni fatte dalla donna in passato sul rapporto tra lo stesso Antonino e l'ex Belen Rodriguez.

Come noto di fatti, nelle corse settimane Oriana aveva insinuato di avere avuto delle conversazioni private con Antonino sotto le lenzuola che a sua detta gli avrebbe fatto delle confidenze proprio sull'ex fidanzata Belen.

La nuova discussione

Intorno all'ora di pranzo di giovedì 19 gennaio, Oriana si è dunque avvicinata ad Antonino. Dal momento che il gieffino per molti anni ha svolto la professione di parrucchiere, la 30enne sudamericana ha chiesto se poteva darle una sistemata ai capelli.

Il 27enne si è rifiutato e ha replicato stizzito: "Amore, poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?". Nel vedere la Marzoli perplessa, Antonino ha proseguito spiegando di non essere un ragazzino: "Potrei dire a Milena come si fa ma non voglio, mi disinteresso, non so come dirtelo. Qua dentro non puoi avere tutto quello che vuoi. Lascia stare il gioco, il Grande Fratello, se tu mi puoi creare un problema tra me e una persona, con me non vai avanti".

A quel punto Marzoli ha chiesto se si stesse riferendo a Ginevra Lamborghini, ma Antonino ha replicato nuovamente: "Dai, svegliati Oriana".

Spinalbese non ha gradito le esternazioni di Oriana sulla sua ex

Il riferimento di Antonino Spinalbese, come accennato, è a Belen Rodriguez.

La concorrente venezuelana nelle scorse settimane ha infatti sostenuto di essere a conoscenza di alcune confidenze sulla showgirl argentina fatte proprio dallo stesso Antonino in un momento di intimità.

Il rapporto tra Antonino e Belen al momento non sembra tra l'altro essere dei migliori: dalla loro relazione è nata Luna Marì.

Stando ad alcuni rumors, la modella sudamericana avrebbe inviato una diffida al Reality Show per evitare che nel programma venisse fuori il suo nome. Il 27enne non ha mai avuto neanche la possibilità di ricevere una sorpresa dalla figlia durante il programma. si parla anche in questo caso di una diffida da parte della showgirl.

All'interno del gioco Spinalbese è dunque sempre molto attento a parlare della sua ex, vuole infatti evitare che si creino ulteriori frizioni con la madre di sua figlia.