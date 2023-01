Tornano le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda dal 23 al 28 gennaio 2023. Puntate in cui si vedrà come Deacon Sharpe tenterà il tutto per tutto per poter avere un rapporto con la figlia Hope e per farsi perdonare da Brooke Logan. Si presenterà quindi a casa sua, nonostante sappia bene che Ridge non lo voglia vedere. Forrester quando se lo ritroverà davanti sarà furioso.

Deacon si presenta a casa di Brooke, Hope ne è felice: spoiler Beautiful

Le nuove puntate di Beautiful ruoteranno intorno a Hope e Deacon. Sharpe sarà sempre più determinato a ricostruire un rapporto con la figlia.

Per questo dirà a Sheila di non volerla più assecondare nel suo folle piano. Deacon si recherà quindi a casa di Brooke. Lo farà per chiederle scusa per tutto il male fatto in passato. Nella testa di Deacon, ci sarà pure la folle idea di poterla riconquistare. A casa di Brooke, ci sarà pure Hope, la quale appena sentirà la voce del padre gli correrà incontro abbracciandolo. La giovane Logan sarà felicissima di trovarsi di fronte il padre e non lo nasconderà e Hope chiederà a Brooke di perdonare Deacon.

Deacon vuole il perdono di Brooke e chiede una chance con Hope

Nel corso delle puntate in onda sino al 28 gennaio prossimo, Quinn sarà finalmente contenta di essersi liberata di Donna. A casa di Brooke intanto, Hope e Deacon faranno pressione su Brooke affinché lei permetta loro di essere un padre e una figlia uniti.

Sharpe si scuserà con la madre di Hope per quanto accaduto tra loro in passato. Non solo, assicurerà sia a Brooke che a Hope, che non avrà nulla a che fare con Sheila. Sharpe vorrà dimostrare di essere un uomo totalmente cambiato. Gli anni in cui è stato in prigione, gli saranno serviti per capire che la cosa più importante della sua vita è la figlia Hope.

Beautiful: Ridge furioso nel momento in cui trova Sharpe in casa sua

Mentre a casa di Brooke andrà avanti il confronto tra Logan e Sharpe, alla Forrester Creations ci sarà un duro faccia a faccia tra Quinn e Katie. Ridge invece, starà parlando con Liam proprio di Deacon, Hope e Brooke e sarà ignaro che Sharpe in quel momento, sia proprio a casa sua.

Una volta tornato a casa, Ridge si troverà davanti ad una brutta sorpresa. Deacon sarà ancora lì e pertanto chiederà a Brooke di mandarlo via. Forrester sarà furioso e la sua rabbia aumenterà nel momento in cui la moglie si rifiuterà di cacciare Deacon da casa. Alla fine sarà proprio Sharpe a lasciare di sua volontà l'abitazione, mentre Hope metterà Ridge e la madre Brooke di fronte ad un ultimatum. Questo è molto altro nelle nuove puntate di Beautiful, in onda sino al 28 gennaio su Canale 5.