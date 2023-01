Giulia Salemi, l'esperta social di questa settima edizione del Grande Fratello Vip 7, è stata recentemente intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha espresso la propria opinione su alcuni concorrenti del reality, tra cui Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini.

Salemi ha poi definito "divertente" Oriana Marzoli e ha detto che Antonella Fiordelisi sarebbe utile per questa edizione del programma.

La modella ha infine espresso parole positive per il conduttore Alfonso Signorini, affermando di essergli grata per aver imparato tanto.

Le parole di Giulia Salemi sui concorrenti del GF Vip 7

"Non sono affini a me", ha esordito così Giulia Salemi, parlando complessivamente del cast degli uomini della casa del GF Vip 7. "Luca Onestini non è chiaro, Daniele è aggressivo e Antonino non mi piace, usa e getta le persone", ha poi aggiunto.

Salemi ha poi parlato anche di alcune donne della casa: "Quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana".

Inoltre Giulia ha aggiunto un parere su Antonella Fiordelisi: "Passa da un atteggiamento arrogante, che i più giovani definirebbero da “chica mala”, a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco, ma di certo è una concorrente utile al programma”.

Giulia Salemi parla di Signorini e del proprio ruolo al GF Vip

"Imparo tanto da lui", ha dichiarato Giulia Salemi, parlando del conduttore Alfonso Signorini.

"Posso dire di avergli insegnato anch'io qualcosa: i trucchetti su Tik Tok. Ora il pubblica da solo e fa dei numeri pazzeschi (...) È la conferma che si impegna in tutto in quello che fa" ha inoltre affermato Salemi, esprimendo parole di stima per il conduttore del GF Vip 7.

Complessivamente sul proprio ruolo nel reality l'influencer ha poi raccontato: "La mia esperienza al Grande Fratello Vip è molto intensa ed estremamente costruttiva. Con un professionista come Alfonso Signorini e due giganti come Orietta Berti e Sonia Bruganelli, imparo qualcosa in ogni momento. È un’ottima scuola e poi avendo partecipato due volte come concorrente la sento davvero come la mia 'casa'.

E questo mi spinge a cercare di fare il mio lavoro al meglio in ogni situazione".

Poi ha concluso: "È bellissimo poter dare voce al web, anche se a volte la gente mi 'sgrida', dicendo che avrei dovuto dire qualcos’altro. Ma io non sono un’opinionista, riporto il 'sentiment online'. Sento pressione ma do il massimo e sono convinta di essere migliorata molto".