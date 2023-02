Tra i protagonisti di questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sono Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina): il loro avvicinamento sempre più forte sarà al centro delle dinamiche dei prossimi episodi.

Entrambi reduci da due delusioni d’amore, Barbieri e la Contessa sono diventati dapprima soci in affari, poi amici, fino al trascorrere insieme una notte di passione, in seguito alla festa di fidanzamento a quattro dei loro rispettivi ex.

In particolar modo, Pietro Masotti ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Di Più Tv che tra Marcello e Adelaide ‘nascerà un legame, ci sarà passione e non sarà un fuoco di paglia’.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: 'Adelaide non riuscirà a frenarsi'

La rottura del suo storico legame con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), ha lasciato Adelaide profondamente delusa. Inoltre il fatto che le abbia preferito una donna molto più giovane, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) ha minato profondamente la sua autostima.

Grazie alle attenzioni di Marcello, invece, la contessa tornerà a sentirsi di nuovo valorizzata come donna. La passione tra i due inizierà gradatamente. Per di più, negli anni ‘60, non era consuetudine che una donna avesse una relazione con un uomo molto più giovane e tutto questo inizialmente condizionerà la contessa e Marcello.

Tuttavia, come spiega l'attore Masotto: ‘I due cederanno al desiderio più di una volta, nascerà una sorta di relazione'.

Il Paradiso 7, spoiler: ‘Marcello non ha dimenticato Ludovica’

Il rapporto tra la contessa e Barbieri è nato proprio perché quest’ultimo sperava di diventare, grazie al suo aiuto nella scalata sociale, finalmente un uomo degno di Ludovica. La ragazza, tuttavia, ha scelto di fidanzarsi ufficialmente con Ferdinando Torrebruna, spezzando così il cuore di Marcello che si ripromette di voltare pagina e andare avanti, concentrandosi esclusivamente sui suoi affari con Adelaide.

Pietro Masotti ha dichiarato: ‘Marcello non ha dimenticato Ludovica da un giorno all’altro. Dice di averlo fatto, che lei fa parte del passato, ma scopriremo che non è proprio così’.

Nonostante questo, il giovane si avvicinerà sempre di più ad Adelaide, creando un legame che sconfinerà ben oltre l’amicizia. Al contrario di Ludovica, la contessa dimostrerà di non vergognarsi di Marcello e di non avere alcun problema nell’essere vista in pubblico in sua compagnia, ignorando ogni commento e pregiudizio e vivendo serenamente e in libertà la loro frequentazione.

Sarà anzi forse Barbieri, invece, a riscontrare qualche difficoltà perché, rispetto ad Adelaide, avrà qualcosa, o qualcuno, in più da perdere.

L’attore del giovane Barbieri ha dichiarato: ‘Non sarà subito un folle amore. È un rapporto che Marcello non sa definire e non si fa molte domande a riguardo’, aggiungendo che, anche se non sarà facile, la storia con la contessa si protrarrà per tutta la stagione in corso e anche per quella successiva, l’ottava.