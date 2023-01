Al termine della 28^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 16 gennaio su Canale 5, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono state protagoniste di un botta e risposta. Tutto è iniziato dalla influencer salernitana che ha lanciato una stoccata alla coinquilina per il modo di approcciarsi ai ragazzi presenti nella casa di Cinecittà. In un primo momento Marzoli è stata al gioco, ma poi ha replicato in modo pungente tirando in ballo Antonino Spinalbese.

Le frecciatine tra Fiordelisi e Marzoli

Una volta archiviata la puntata del Reality Show, alcuni "vipponi" si sono ritrovati nel cortiletto.

A un certo punto Antonella Fiordelisi ha cominciare a stuzzicare la influencer venezuelana per il modo di comportarsi con i ragazzi: "Tu puoi continuare a buttarti addosso a Luca o Daniele, come vuoi". Con ironia Marzoli ha risposto che in quel momento non aveva voglia: "Magari domani...". Fiordelisi ha continuato, spiegando di essere molto tranquilla.

In un secondo momento però Oriana Marzoli ha deciso di restituire la stoccata alla coinquilina: "Tu puoi continuare a fare i massaggi ad Antonino". Mentre la 24enne campana ha preferito non rispondere, è intervenuto Edoardo Donnamaria: quest'ultimo ha chiesto ad Oriana perché abbia menzionato quell'argomento. Edoardo oltre a non avere un ottimo rapporto con l'ex di Belen Rodriguez ha sempre ammesso di essere geloso del rapporto instaurato tra la fidanzata e Antonino.

MA LA BEBE #oriele #gfvip pic.twitter.com/0vFd4mYuRp — estanco (@palloncinx) January 17, 2023

Antonella anche in puntata ha lanciato stoccata ad Oriana

Antonella Fiordelisi è stata immortalata dalle telecamere di Mediaset Extra (canale dove viene trasmessa la diretta h24 del reality show) a punzecchiare Oriana Marzoli.

Nel dettaglio, la 24enne in un momento di pubblicità si è domandata perché Oriana può giocare e scherzare con tutti i concorrenti del parterre maschile. Al contrario, Antonella ha sostenuto che per una volta che si è avvicinata a Spinalbese quattro mesi ancora viene criticata.

A replicare ci ha pensato il fidanzato Edoardo: il giovane ha precisato che Oriana è single mentre lei in quel momento aveva già intrapreso una conoscenza.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, i telespettatori hanno espresso un commento contrastante: da un lato c'è chi ha spezzato una lancia a favore di Oriana mentre dall'altra c'è chi ha criticato Antonella.

Un utente ha scritto: "Antonella è invidiosa e cattiva". Un altro fan del programma ha affermato: "Antonella pensi di essere furba, ma non lo sei per niente". Secondo un fan, Fiordelisi accusa spesso che le donne della case siano poco solidali ma lei sarebbe la prima ad attaccare le sue coinquiline.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha difeso Antonella: "Sei l'unica che puoi mettere a posto quella montata di Oriana".