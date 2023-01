Ida Platano sommersa di critiche per la sua vacanza d'amore con Alessandro dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne, e alcuni fan tirano in mezzo anche il figlio dell'ex dama del trono over.

A distanza di due mesi dalla fatidica registrazione della puntata in cui Ida ha lasciato UeD con Alessandro, i due si sono concessi una "luna di miele" a Miami, postando un bel po' di scatti sui social, tanto da scatenare critiche e pareri negativi da parte dei loro fan.

Come procede tra Ida e Alessandro dopo l'addio a Uomini e donne

Ida Platano è stata la protagonista della stagione autunnale di Uomini e donne e, dopo aver messo un punto definitivo alla sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri, la dama ha scelto di abbandonare la trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere napoletano ha saputo far breccia nel cuore di Ida e, da quel momento in poi, le loro strade non si sono più interrotte.

I due hanno preso in mano le redini della loro storia d'amore, intenzionati a costruire qualcosa di bello insieme lontani dai riflettori della trasmissione di Canale 5.

Ida in vacanza con Alessandro dopo Uomini e donne: scoppia la polemica sui social

Proprio in questi giorni, Ida e Alessandro sono apparsi sereni e spensierati sui social mentre si godevano la loro luna di miele a Miami.

I due ex volti di Uomini e donne hanno scelto di concedersi un periodo di relax tutto per loro, staccando la spina dai vari impegni quotidiani.

Il tutto testimoniato sui social con scatti e video della loro luna di miele a Miami, che hanno scatenato anche un bel po' di critiche e accese polemiche soprattutto nei confronti della dama.

In tanti, infatti, hanno accusato Ida di essere poco coerente ed hanno tirato in ballo anche il figlio della donna, assente in questa vacanza.

Scoppia la polemica su Ida Platano: i fan citano anche suo figlio

"Ma adesso il figlio non è più un impedimento?", ha scritto con tono polemico un utente commentando gli scatti di Ida felice e spensierata assieme al suo Alessandro.

"E il figlio dove lo ha lasciato?", ha chiesto ancora qualcun altro citando così il grande amore dell'ex dama di Uomini e donne.

"Quindi adesso non è più un disagio frequentare posti eleganti. Menomale che eri quella che si accontentava di andare a mangiare una pizza. La vita è bella quando sono gli altri a pagare", ha sentenziato un altro commentatore su Instagram.

"Ridicoli tutti e due. Lei interessata solo ai soldi di Alessandro", ha sentenziato un altro utente puntando il dito contro Ida Platano.

"Che persona incoerente e falsa", ha scritto ancora qualcun altro sempre polemico nei confronti dell'ex dama di Uomini e donne trono over.