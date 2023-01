La conoscenza nata all'interno del Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è caratterizzata da alti e bassi: il 32enne non riesce a fidarsi della coinquilina, a causa dei vari flirt avuti nella casa con gli altri concorrenti del parterre maschile. Tuttavia, sabato 22 gennaio l'imprenditore veneto ha chiesto alla coinquilina di mettere da parte i dissapori almeno per un giorno.

Il confronto

Per tutto il pomeriggio Daniele e Oriana hanno discusso, a causa di una conversazione tra Dal Moro, Onestini e Fiordelisi ascoltata da Marzoli.

Quest'ultima ci è rimasta male perché Daniele non ha preso le sue difese in merito a dei commenti al vetriolo fatti da Antonella: la 24enne ha sostenuto che lontano dalla casa di Cinecittà tra Dal Moro e Marzoli ci potrà essere solamente un'uscita di una sera ma non ci sarà mai una storia.

Durante la festa a tema "vichinghi", Daniele si è appartato con Marzoli in zona biliardo. Il diretto interessato ha cercato di mettere da parte i dissapori delle scorse ore: "Oggi ci prendiamo un giorno di pausa, un giorno per non pensare. Vuoi?" La 30enne sudamericana titubante ha chiesto all'imprenditore se stesse chiedendo una tregua, ma al tempo stesso ha chiesto: "Quindi domani non vuoi più frequentarti con me?".

A quel punto Daniele ha ribadito di non voler far soffrire Oriana a causa delle sue incertezze: "Ti vedo che non stai bene e questo non mi va".

Marzoli ha chiesto al coinquilino perché non voglia cambiare idea sul suo conto, nonostante stia facendo di tutto per farlo ricredere. In tutta sincerità, però, il 32enne ha ribadito di non riuscire a far finta di niente sui flirt avuti dalla coinquilina all'interno della casa.

Oriana: 'Non volevo perderti'

Poco dopo, Oriana e Daniele si sono spostati in piscina per avere maggiore privacy.

Il confronto è diventato più acceso, tanto che Dal Moro ha ribadito di non riuscire ad avere fiducia in Oriana. A detta di Marzoli, se Daniele ha deciso così lei non è nessuno per obbligarlo a cambiare il pensiero che ha di lei.

Il 32enne ha spiegato alla coinquilina che, se la cosa la fa stare male la conoscenza può terminare. Nel corso della chiacchierata i due coinquilini hanno cercato di trovare un punto d'incontro: entrambi hanno deciso di vivere il momento senza pensare al quello che sarà in futuro. A quel punto la concorrente venezuelana si è lasciata andare ad una confidenza personale: "Non volevo perderti".

Lo scambio di opinioni tra i due è terminato in modo del tutto pacifico: Daniele Dal Moro che ha preso la mano di Oriana e l'ha stretta come a siglare un patto. Infine il concorrente ha abbracciato Marzoli e l'ha fatta sedere sulle sue gambe.