Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ai ferri corti. La conoscenza nata all'interno del Grande Fratello Vip 7 sembra essere arrivata al capolinea, per via dell'amicizia che il giovane volto di Forum ha con Oriana Marzoli. Dopo una serie di litigi avuti con la "partner", Edoardo si è sfogato prima con Nicole Murgia e Daniele Dal Moro spiegando di essere pronto a denunciare Fiordelisi.

Lo sfogo di Donnamaria

Antonella nel mezzo di una discussione con Edoardo lo ha accusato di essere uno stratega: secondo la 24enne, il "partner" si sarebbe pentito della nomination fatta ad Oriana per paura di essere nominato dal suo "gruppetto".

Alle affermazioni della influencer salernitana, Donnamaria ha replicato dicendo che si è dispiaciuto per aver mandato una sua amica in un televoto eliminatorio molto difficile. La lite è degenerata quando Antonella ha accusato Donnamaria di averle messo le mani addosso. Il giovane volto di Forum è andato su tutte le furie.

Nella tarda serata di giovedì 26 gennaio, Edoardo è tornato sull'argomento con Daniele Dal Moro e Nicole Murgia. Il gieffino ha spiegato che le insinuazioni di Antonella in un programma televisivo come il Grande Fratello Vip 7 sono gravissime: "Per me è una persona con la quale non voglio avere nulla a che fare". Poi ha aggiunto: "Per passare per vittima mi ha accusato di averle messo le mani addosso".

Sulla base di quanto affermato Edoardo si è detto pronto a prendere una posizione su Fiordelisi se lunedì 30 gennaio dovesse continuare a dire determinate cose su di lui: "Se in puntata sostiene questa tesi io la denuncio".

Il precedente sfogo con Luca Onestini

Prima dello sfogo con Nicole e Daniele, Edoardo Donnamaria si è sfogato anche con Luca Onestini.

Il diretto interessato ha sostenuto che Antonella è una persona falsa: "L'altra notte piangeva sotto le coperte. Apro le coperte e non stava piangendo". Il giovane ha spiegato che, secondo lui la 24enne è disposta a tutto per emergere all'interno della casa di Cinecittà: "Una persona pericolosa che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso".

Successivamente Donnamaria ha rivelato anche dei dettagli sull'intimità con Fiordelisi: il gieffino ha confidato di essere stato rifiutato. Nel dettaglio ha spiegato che tra lui e Antonella hanno avuto rapporti intimi tutti i giorni da quando hanno intrapreso la conoscenza, ma nei giorni scorsi lei ha detto "no" ad avere un rapporto poiché non si fidava di lui. Edoardo ha precisato di non essersi infastidito per il rifiuto, ma perché poco prima i due erano tranquilli e sereni in salotto mentre sotto le lenzuola la 24enne avrebbe cambiato atteggiamento senza un motivo valido.