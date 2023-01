Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, verrà a galla un segreto che Demir tiene custodito da diverso tempo. A causa delle continue minacce di Ümit, che tra le altre cose lo costringerà a farla vivere a Villa Yaman, Demir confesserà a Züleyha che Sevda è morta e che si è occupato lui stesso dell'occultamento del corpo. Mentre Demir farà questa confessione, la polizia troverà un corpo senza vita in un campo di Çukurova: è proprio quello di Sevda, ma per le forze dell'ordine spetterà al medico legale dare la conferma.

Ümit vuole vivere a Villa Yaman

Nelle prossime puntate di Terra amara, Ümit si presenterà a Villa Yaman per ricattare Demir: vuole rimanere a vivere nella tenuta insieme a lui. Demir inizierà a pensare che l'atteggiamento della ragazza stia superando ogni limite, ma la ragazza sarà molto determinata: vuole che suo figlio cresca nella tenuta del papà.

Quando vedrà che Demir sarà un po' tentennante, gli darà un ultimatum: se non esaudirà tutti i suoi desideri, andrà dalla polizia e lo denuncerà per l'omicidio di Sevda. In realtà Demir è innocente, in quanto è stata la stessa Ümit a far fuori la madre, erroneamente, con un colpo di arma da fuoco. Per impedire che Ümit finisse in carcere, però, Demir ha occultato il corpo senza vita di Sevda.

La confessione di Demir

Demir non saprà cosa fare, però sa che la polizia nutre già dei sospetti sul suo conto, così non potrà far altro che cedere alla minaccia e acconsentire alla convivenza: per Demir sarà l'inizio di un incubo.

L'uomo, però, dovrà affrontare ancora la cosa più difficile: raccontare a Züleyha della minaccia di Ümit.

Rimarranno da soli in una stanza e le dirà del ricatto che gli è stato imposto dalla giovane. Per tale motivo dovrà anche confessarle un segreto che tiene custodito da tempo: Sevda purtroppo è morta. Züleyha rimarrà scioccata e si chiederà come sia possibile che Ümit sia disposta a fare così male a tante persone. Il suo matrimonio con Demir si troverà a superare ancora un ostacolo insormontabile.

La polizia trova il corpo senza vita di Sevda

Intanto la polizia non smetterà di cercare Sevda. Le ricerche andranno avanti per diverso tempo e le forze dell'ordine si preoccuperanno di cercare la donna in ogni singolo angolo di Çukurova. A un certo punto, in un campo, troveranno un corpo sepolto avvolto in una coperta. Ovviamente è quello di Sevda, con la sepoltura a opera di Demir.

In un primo momento, però, la polizia non avrà certezza della cosa, così porterà il cadavere da un medico legale, che si occuperà di analizzare il corpo e ovviamente di risalire all'identità. Demir potrebbe mettersi in guai seri, visto che la polizia sospetta già di lui. Per l'ennesima volta finirà in carcere senza avere alcuna colpa?