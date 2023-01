Il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è uno dei legami più altalenanti di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due, quasi ogni settimana, discutono fino ad arrivare al punto di voler chiudere la loro relazione, salvo poi fare marcia indietro.

Nelle ultime ore, dopo essersi precedentemente detti di voler chiudere definitivamente, la coppia sembra essere sul punto di riavvicinarsi.

Le scuse di Antonella ad Edoardo

A fare il primo passo indietro è stata proprio Fiordelisi la quale, parlando nel letto con Donnamaria, ha esordito dicendo: “Stiamo migliorando.

Devi sicuramente migliorare in altre cose che io valuterò. Ad esempio come ti comporti con gli altri della casa. Io ti chiedo scusa per le cose che ti ho fatto e ti prometto che non accadranno mai più. Gli atteggiamenti che possono essere per te ambigui, non ci saranno più”.

Donnamaria a questo punto ha chiesto ad Antonella di elencare tutti i comportamenti per cui si scusa: “Io voglio delle scuse vere, non mi servono cose finte”.

I due, quindi, hanno ripercorso le cause delle loro discussioni negli ultimi tempi, sottolineando ciò che non vogliono che si ripeta mai più.

Antonella ha ammesso poi: “Noi attualmente non stiamo insieme, io sono attratta da te sia fisicamente che mentalmente. Io ti cerco con lo sguardo e vedo che anche tu lo fai.

Non possiamo stare separati e senza rivolgerci la parola”.

Antonella quindi vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire da zero, passo dopo passo. A questo punto Donnamaria è sembrato soddisfatto dalle scuse e ha detto: “Ti chiedo anche scusa se in passato ti ho fatta ingelosire, volendomi vendicare facendo le stesse cose che tu hai fatto a me”.

Le prossime ore saranno quindi determinanti per capire se Antonella ed Edoardo Donnamaria riusciranno effettivamente o meno a trovare la serenità perduta.

Giulia Cavaglià di Uomini e Donne, parla di Antonella: 'Spero apra gli occhi, lei non ha bisogno di Edoardo'

Le vicende di Antonella ed Edoardo sono uno degli argomenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip, anche sui social.

L'ultimo commento in tal senso è arrivato da un'amica di Antonella ed ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià. La giovane, intervistata da Isa&Chia, ha consigliato alla sua amica di aprire gli occhi e di allontanarsi da Donnamaria: "Edoardo travisa gli atteggiamenti di Antonella. Entrambi sono molto diversi caratterialmente, lei ha bisogno sempre di stimoli, lui invece è troppo tranquillo. Lei è solo esuberante, ma è molto fedele, non tradirebbe mai".