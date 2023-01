Venerdì 6 gennaio riprenderanno le registrazioni di Uomini e donne: nel giorno dell'Epifania, dunque, il cast del dating-show si ritroverà all'interno degli studi Elios per dare vita a una nuova puntata.

Molti fan si aspettano che almeno uno dei tronisti faccia la scelta (o quantomeno che la annunci), e il più vicino sembra essere Federico Nicotera. Il romano, però, prima dovrà chiarire con Alice quanto è accaduto a Capodanno: usando le foto di un'altra persona, la corteggiatrice ha finto di essere andata a ballare per provocare il giovane.

Le ipotesi sui protagonisti di Uomini e Donne

Mancano poco più di 24 ore alla prima registrazione di Uomini e Donne del 2023: il 6 gennaio dame, cavalieri e tronisti si ritroveranno agli Elios per partecipare a un nuovo appuntamento del dating-show, che poi sarà trasmesso in tv attorno alla fine del mese.

Una delle anticipazioni che il pubblico aspetta con più ansia, è quella sui ragazzi del Trono Classico: da settimane, infatti, i fan attendono le scelte di Federico e Lavinia, ma puntualmente queste aspettative vengono disattese. Una teoria che stanno sposando in tanti sui social network, è che le prossime potrebbero essere le riprese giuste affinché almeno uno tra Nicotera e Mauro lasci la trasmissione.

Sono passati più di sette giorni dagli ultimi spoiler, quindi non è da escludere che uno dei due romani scelga oppure annunci che lo farà nel corso della registrazione successiva.

Le tensioni tra i giovani di Uomini e Donne

Le ultime anticipazioni che sono trapelate, fanno sapere che anche Maria De Filippi si è informata sul tempo che manca ai due tronisti prima di fare la scelta.

Federico ha risposto che per prendere una decisione tra Carola e Alice deve ritrovare un equilibrio con entrambe, magari facendo due lunghe esterne per schiarirsi le idee.

Visto che è passata una settimana da queste dichiarazioni, i fan di Uomini e Donne sperano che Nicotera si sia tolto tutti i dubbi e che sia pronto a lasciare il dating-show con una delle sue corteggiatrici.

Ad ostacolare il lieto fine, però, potrebbe essere lo scivolone che Alice ha fatto sui social a Capodanno. Gli spettatori più attenti si sono accorti che la giovane ha postato foto non sue per far credere a Federico di essere stata in discoteca il 31 dicembre (le immagini pubblicate dalla giovane Barisciani sono prese da Pinterest e hanno per protagonista un'altra persona).

La segnalazione sul corteggiatore di Uomini e Donne

Anche Lavinia dovrà chiarire alcune cose al rientro dalle vacanze. In questi giorni, infatti, sui social è circolata una segnalazione su Alessio Corvino: il corteggiatore di Uomini e Donne è stato avvistato e fotografato in compagnia di una bionda che certamente non era la tronista.

Ancor prima di dare spiegazioni alla giovane Mauro in studio, il romano ha usato Instagram per far sapere che la persona con la quale è stato paparazzato è una sua cara amica e che l'unico contatto fisico che hanno avuto è stato in occasione dello scambio di auguri per Capodanno.

"Io ho la coscienza pulita", ha ripetuto più volte il giovane, dopo aver criticato aspramente i siti che hanno cercato di far credere che avesse mancato di rispetto a Lavinia scambiandosi affettuosità con un'altra.

Questa segnalazione potrebbe essere uno degli argomenti della registrazione del 6 gennaio, a meno che la tronista non decida di spiazzare tutti facendo la scelta e dichiarando il nome del suo preferito: a contendersi il cuore della protagonista del Trono Classico sono i romani Alessio Corvino e Alessio Campoli.