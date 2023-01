Non è durato neppure un paio di settimane il ritorno di fiamma tra quelli che i fan del Grande Fratello Vip hanno ribattezzato "Donnalisi". In seguito all'ennesima lite, Antonella ed Edoardo si sono allontanati nuovamente e questa volta anche la ragazza sembra essere a favore della rottura. La sera del 1° gennaio, l'influencer si è confrontata con Donnamaria elencandogli tutte le cose che non funzionano nel loro rapporto: lui ha ascoltato in silenzio, e prima di andare via l'ha abbracciata per un po'.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Dopo aver trascorso la notte di Capodanno ognuno per conto proprio, Antonella ed Edoardo hanno avuto un breve ma decisivo faccia a faccia tra le mura di Cinecittà.

I due ormai ex fidanzati, infatti, si sono ritrovati da soli nel cortiletto della casa e lei ne ha approfittato per sfogarsi sulle tante cose che non andavano più nella storia d'amore che ha fatto sognare migliaia di fan del Grande Fratello Vip.

"Tu non sei pronto per una relazione. Hai 30 anni ma è come se ne avessi 24. Ti sei fatto condizionare dai tuoi amici. All'inizio mi piacevi proprio perché non ti facevi condizionare da nessuno e ora questa cosa non c'è più", ha detto Fiordelisi davanti al silenzioso compagno d'avventura.

La concorrente che la scorsa settimana è stata eletta la preferita del pubblico, poi, ha aggiunto: "Si dice che l'amore vince su tutto, evidentemente il tuo non era amore".

Il possibile ritorno dell'ex al Grande Fratello Vip

Mentre in rete si fanno sempre più insistenti le voci che il suo ex Gianluca Benincasa potrebbe entrare al Grande Fratello Vip come concorrente, Antonella prende le distanze da Edoardo e si dice pronta a ripartire da zero all'interno della casa.

"Il 2023 sarà un'altra pagina per me", ha fatto sapere la giovane a Donnamaria alla fine del confronto che hanno avuto la sera del 1° gennaio.

Il romano non ha proferito parola (quindi più che un faccia a faccia è stato un monologo da parte di Fiordelisi), si è alzato e ha abbracciato la ragazza con la quale ha fatto coppia per qualche mese davanti alle telecamere.

Il volto di Forum si è allontanato senza dire nulla, perciò i fan hanno interpretato il suo gesto d'affetto come un addio alla persona della quale si diceva innamoratissimo fino a pochi giorni fa.

"Si è fatto abbindolare da chi ha intorno. Forse è meglio che faccia un percorso da solo, ma se ne pentirà", ha chiosato Antonella confidandosi con Attilio sulla sua situazione sentimentale.

Il gesto del papà contro il concorrente del Grande Fratello Vip

Sul tira e molla tra i "Donnalisi" si sono espressi in tanti in queste settimane, a partire da alcune persone che conoscono benissimo Antonella.

Francesco Chiofalo, ad esempio, ha tuonato contro Edoardo dichiarando: "Lui è troppo moscio, lei lo rigira come un pedalino".

L'atteggiamento freddo e distaccato di Donnamaria, però, non ha lasciato indifferente neppure il padre della 24enne: il signor Stefano Fiordelisi, che in passato ha difeso a spada tratta il giovane anche quando discuteva con sua figlia, di recente ha deciso di unfollowarlo da Instagram. Si sa che il profilo dell'influencer campana è gestito da suo papà da quando lei è nella casa più spiata d'Italia: i fan si sono accorti che dopo l'ennesima lite, il volto di Forum non compare più tra i "seguiti" della ragazza sui social network.

La famiglia Fiordelisi, dunque ha voluto prendere le distanze da Edoardo e l'ha fatto con un gesto che alcuni spettatori hanno reputato un po' infantile ma che comunque ha sortito l'effetto sperato, ovvero tenere sempre accesi i riflettori su Antonella e sulla sua vita amorosa.