Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily anticipano che Veronica (Valentina Bartolo), complice il possibile dispendio economico derivante dalla società del compagno Ezio (Massimo Poggio), si metterà alla ricerca di un lavoro. Tra Teresio e Gloria (Lara Komar) la simbiosi crescerà a dismisura, nel frattempo Gemma (Gaia Bavaro) chiederà a Roberto (Filippo Scarafia) di darle una mano a trovare un impiego professionale per la madre.

La ragazza comunicherà a Veronica di averle trovato un lavoro al Paradiso, ma quando quest'ultima noterà che Colombo senior non ne è felice deciderà di licenziarsi. Ezio ammetterà di aver esagerato e chiederà alla partner di tornare a lavorare al grande magazzino lombardo. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che il reintegro professionale di Veronica in atelier non possa avvenire, perché qualcun'altra potrebbe aver preso il suo posto o più semplicemente perché Vittorio (Alessandro Tersigni) e Adelaide (Vanessa Gravina) non hanno gradito il repentino licenziamento della signora Zanatta.

Gemma troverà un impiego alla madre, ma quest'ultima si licenzierà perché Ezio non sarà d'accordo

Dopo aver scombussolato non poco gli equilibri di coppia tra Ezio e Veronica, la società che Colombo ha creato grazie soprattutto all'investimento della moglie e che cercherà di avviare nei prossimi episodi della soap, potrebbe rappresentare un ulteriore motivo di attrito per Zanatta e Colombo.

A causa del forte dispendio economico derivante dalla società in questione, Veronica si metterà alla ricerca di un lavoro e, grazie al sostegno di Gemma e dell'amico Roberto, lo troverà al Paradiso in men che non si dica.

Peccato che la signora Zanatta si lascerà influenzare negativamente dal parere contrario del compagno e poco dopo essere stata scelta per l'impiego, sceglierà di licenziarsi.

Veronica potrebbe non essere riammessa in atelier dopo essersi dimessa

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, è plausibile che il reintegro di Veronica al Paradiso delle Signore possa essere meno scontato del previsto.

La mamma di Gemma potrebbe non essere riammessa nella boutique meneghina, perché la sua figura professionale potrebbe essere stata prontamente rimpiazzata dopo che Veronica ha dato le dimissioni.

Un'ulteriore eventualità legata alla non riammissione di Veronica nell'atelier, potrebbe essere legata al suo repentino licenziamento, comportamento che Vittorio e Adelaide non reputerebbero minimamente professionale.