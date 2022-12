Sono un po' di giorni che in rete si vocifera della possibile partecipazione di Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip 7. Il ragazzo è l'ex fidanzato di Antonella, l'imprenditore per il quale la vippona ha pianto tanto quando hanno avuto un faccia a faccia all'interno della casa. Interpellato sull'eventualità di diventare un concorrente del reality-show, il napoletano ha fatto sapere che gli piacerebbe ma che per il momento non ha ricevuto nessuna proposta da Mediaset.

Scossone in arrivo al Grande Fratello Vip

Il percorso di Antonella al Grande Fratello Vip, presto potrebbe cambiare: se con Edoardo le cose non vanno (lei lo sgrida ripetutamente e lui si è stancato), a consolare la giovane influencer potrebbe arrivare il suo ultimo ex fidanzato.

Da circa una settimana, infatti, sul web si rincorrono le voci sul possibile esordio di Gianluca Benincasa nella casa più spiata d'Italia: a differenza di Ginevra Lamborghini che è stata un'ospite, l'imprenditore entrerebbe in gioco come concorrente.

I rumor sulla partecipazione dell'ex di Fiordelisi al reality di Canale 5, dunque, si fanno sempre più insistenti e alcuni giornalisti l'hanno interpellato per chiedergli se è tutto vero e se accetterebbe di andare a vivere tra le mura di Cinecittà con i "Donnalisi".

"Non mi è arrivata alcuna proposta, almeno per il momento", ha precisato l'imprenditore prima di svelare la risposta che darebbe alla produzione in caso lo contattassero.

Gelo tra i 'Donnalisi' al Grande Fratello Vip

"Praticamente sono l'unico che ancora non lo sa", ha scherzato l'uomo sempre in merito alle chiacchiere che lo vorrebbero tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Qualora gli addetti ai lavori gli proponessero di partecipare all'edizione numero sette del reality-show, Gianluca direbbe di sì.

"Magari", ha commentato Benincasa in una recente intervista rilasciata al sito di Fanpage sull'argomento.

Insomma, i rumor sostengono che Alfonso Signorini intende stupire il pubblico "arruolando" nel cast l'ex fidanzato di una delle vippone più discusse e controverse di quest'anno, Antonella Fiordelisi.

L'arrivo del suo amore storico, inoltre, potrebbe coincidere con l'ennesimo allontanamento di Edoardo: da qualche giorno, infatti, Donnamaria non sopporta più l'atteggiamento provocatorio della compagna e sta meditando sul mettere la parola fine alla loro relazione.

Le critiche di Chiofalo alla preferita del Grande Fratello Vip

Gianluca Benincasa, però, non è l'unico ex di Antonella che in questi giorni ha rilasciato interessanti dichiarazioni su quello che sta accadendo all'interno della casa più spiata d'Italia.

Francesco Chiofalo, interpellato a Casa Pipol sui tanti argomenti che coinvolgono Fiordelisi, ha detto la sua anche sulla traballante storia d'amore che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi": "Lui è troppo moscio e lei lo rigira come un pedalino".

Il romano si è sbilanciato anche sulle chiacchiere che stanno circolando sul televoto che ha eletto l'influencer preferita del pubblico con il 45% dei voti. Anche "Lenticchio" ha definito strano questo verdetto, soprattutto perché sui social network la sua ex è molto criticata e figura nella lista dei vipponi meno amati da chi segue il Grande Fratello Vip.

"Io so di persone che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella", ha dichiarato Chiofalo sposando velatamente la teoria di tanti sul fatto che l'ultimo televoto del reality sia stato truccato e che non corrisponda affatto al reale gradimento della gente che guarda il programma e vota tutta la settimana.