La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 30 gennaio, ha allontanato ancora di più Antonella ed Edoardo. Nonostante l'abbraccio che si sono dati davanti al padre di lui, i "Donnalisi" non hanno chiarito e dopo la diretta è arrivata la rottura definitiva. L'influencer ha preso coraggio e ha interrotto la relazione con Donnamaria, dicendosi delusa dalle cose poco carine che lui ha detto sul suo conto in trasmissione. La vippona è tornata single e ancora non sa che la prossima settimana si ritroverà a dover convivere con l'ex Gianluca Benincasa.

Gli sviluppi post diretta del Grande Fratello Vip

Ad Antonella non sono affatto piaciute le cose che Edoardo ha detto su di lei durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Chi ha seguito la diretta del 30 gennaio, infatti, ha assistito al momento in cui Donnamaria avrebbe "smascherato" la compagna sulle falsità che ha raccontato su un episodio accaduto qualche notte fa all'interno della casa.

Fiordelisi ha accusato il romano di averle messo le mani addosso durante una discussione (si parla di schiaffetti sulla guancia), ma quando è stata interpellata dagli autori sulla questione ha ritrattato tutto dicendo che non era vero.

Il volto di Forum ha insistito su questo punto e Signorini ha chiesto il recupero delle immagini di quella sera.

Quando ha saputo che a breve sarebbe stato mostrato il video di quello che è successo, la concorrente ha fatto dietrofront dicendo di aver detto quelle cose sul fidanzato perché spiazzata dal suo atteggiamento.

L'unica a difendere Antonella, è stata Sonia Bruganelli: l'opinionista ha preso le parti della vippona tra i fischi del pubblico presente, tutto schierato con Edoardo.

Le parole prima dell'addio al Grande Fratello Vip

Edoardo ha accusato Antonella di piangere per finta e di non essere veramente innamorata di lui, ma quando in casa è arrivato il padre la situazione si è rasserenata. I "Donnalisi" si sono abbracciati su richiesta del signor Donnamaria, ma questo gesto non ha portato all'ennesimo ritorno di fiamma tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Fiorderlisi ha deciso di mettere fine alla storia d'amore con parole che hanno spiazzato i telespettatori: la ragazza, infatti, ancora una volta ha tirato in ballo gli amici del romano che lo influenzerebbero in negativo nel suo percorso all'interno del programma.

"Da oggi sono single, è finita. In puntata mi hai messa in cattiva luce e il tuo gruppetto applaudiva. Non stiamo più insieme, lo faccio per me perché non sto più bene", ha detto la vippona all'ormai ex fidanzato.

"Tutti i tuoi amici mi hanno nominata, non voglio più avere nulla a che fare con voi", ha proseguito la giovane senza sapere che il televoto al quale sta partecipando non è eliminatorio ma per l'elezione del nuovo preferito del pubblico.

Nessuna pace al Grande Fratello Vip

Antonella ha detto anche di aver capito che se le cose non funzionano nella casa del Grande Fratello Vip, non potranno andare meglio nella vita di tutti i giorni: "Andare avanti non avrebbe senso, non voglio più stare male. Sei cambiato".

Edoardo ha accettato sommessamente la decisione della compagna, anche perché nei giorni scorsi era stato il primo a dire di voler essere lasciato perché lui non ce la faceva a farlo.

Quello che i "Donnalisi" non sanno, è che la prossima settimana tra le mura di Cinecittà arriverà una persona che potrebbe scombussolare ancora di più la situazione. Lunedì 6 febbraio, infatti, è previsto l'ingresso di Gianluca Benincasa: l'ex fidanzato di Antonella sarà ospite del reality per un periodo, così come Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova (rispettivamente ex di Daniele, Nikita e Luca).

"