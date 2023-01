La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è alle porte, continuano i preparativi dello show italiano che, anche quest'anno, sarà condotto da Ilary Blasi (al timone del reality dal 2021). Tra i tanti rumor si è parlato soprattutto del nuovo inviato in Honduras, non solo, si sono aggiunti anche i nomi degli opinionisti nuovi che vedremo in studio con Ilary.

Il famoso reality quest'anno compie 20 anni, la prima edizione è andata in scena nel 2003, anno in cui il format ha preso il via su Rai 2, ai tempo condotto da Simona Ventura. Negli anni, pur cambiando emittente e conduttori, lo show non ha cambiato genere né ha perso spettatori e resta uno dei reality più amati della Tv italiana.

I nuovi opinionisti: i nomi che circolano

Blasi nella scorsa edizione è stata affiancata Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Vladimir dovrebbe restare a fianco di Ilary, mentre Savino, che intanto ha avuto un suo programma su Tv8 "100% Italia", un gameshow, potrebbe non esserci. Secondo come riportato da TvBlog. Il primo nome che è trapelato, come sostituto di Nicola Savino è quello di Enrico Papi.

Per il momento non ci sono ancora conferme, non sono arrivati annunci ufficiali e quindi si tratta solamente di rumor. Nel frattempo anche i nomi dei naufraghi rimangono avvolti dal mistero, in lizza ci sono Can Yaman e Riccardo Guarnieri. Altri sono Dayane Mello, Loredana Lecciso e sua figlia, Jasmine Carrisi, ma anche Veronica Cozzani, mamma della famosissima ed ex concorrente Belen Rodriguez.

Per il momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan del reality show non resta che attendere l’uscita di nuove indiscrezioni. Il programma dovrebbe prendere il via ad aprile e durare fino a metà giugno. Con il passare dei giorni si avranno maggiori notizie sui prossimi protagonisti dell'amato show.

Enrico Papi e Luxuria, ancora insieme

Era il 2018 quando Vladimir Luxuria ed Enrico Papi si sono ritrovati insieme in Tv in un programma, si tratta di "Guess My Age". Il programma, il cui presentatore era proprio Enrico Papi, ha avuto come ospite speciale in una delle puntate Vladimir Luxuria. I due hanno mostrato grande appeal sul lavoro, ma anche il pubblico ha ben risposto.

Dopo questo programma, Enrico Papi è tornato come conduttore di Scherzi a Parte, uno dei programmi storici di Mediaset che non veniva mandato in onda da circa 13 anni: una conquista importante, per l'emittente e per il conduttore.