Lunedì scorso, 2 gennaio, si è collegato con lo studio del Grande Fratello Vip per rassicurare il pubblico sulle sue condizioni di salute, ma pare che Antonino sia sempre più lontano dai rientro nella casa. Stando ai rumor che circolano in rete in questi giorni, sarebbero sorti dei problemi che potrebbero ostacolare il ritorno di Spinalbese tra le mura di Cinecittà; tra queste chiacchiere, spiccano i presunti contatti telefonici con Ginevra Lamborghini. Il vippone dovrebbe essere isolato, quindi eventuali sms o chiamate andrebbero interpretate come violazioni del regolamento.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip è stato detto che Antonino rientrerà non appena avrà l'ok dei medici ma, stando alle voci che sono arrivate all'orecchio di Amedeo Venza, tutto questo potrebbe non accadere.

"Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino. Domani (oggi, 9 gennaio ndr) sapremo se torna oppure no", ha scritto l'influencer su Instagram domenica scorsa.

Senza scendere nei dettagli di quello che sarebbe successo lontano dalle telecamere, il pugliese ha informato fan e curiosi dell'eventualità che Spinalbese non rimetta più piede nella casa né questa settimana né in futuro.

Non si sa se i problemi di cui parla Venza sarebbero legati alla salute del concorrente oppure ad altri motivi; per il momento, nessuno si è ancora esposto per commentare la delicata situazione dell'ex di Belen Rodriguez.

I gossip sul concorrente del Grande Fratello Vip

Era lo scorso 31 dicembre quando Antonino ha lasciato la casa per accertamenti medici; il ligure non ha neppure potuto festeggiare l'arrivo del 2023 con i compagni d'avventura perché ha lasciato la casa nel pomeriggio di quel giorno.

La settimana passata, inoltre, il vippone si è collegato con Alfonso dalla camera della clinica dove era ricoverato: il parrucchiera è apparso sorridente e in buone condizioni, tant'è che ha confermato che a breve sarebbe rientrato tra le mura di Cinecittà.

Col passare dei giorni, però, si sono fatti sempre più insistenti i rumor sul possibile ritiro dal gioco di Spinalbese: sui social network, in particolare, ha preso piede l'ipotesi che l'ex di Belen avrebbe abbandonato il programma dopo aver trascorso più di un paio di settimane lontano dalla casa.

Come se non bastasse, voci di corridoio sostengono che il concorrente avrebbe violato il regolamento scambiandosi sms e telefonate con Ginevra Lamborghini.

Nonostante fosse in isolamento in una struttura ospedaliera per motivi di salute, Antonino non avrebbe resistito a contattare la ragazza che gli ha fatto perdere la testa davanti alle telecamere.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 9 gennaio, dovrebbe essere fatta chiarezza sul futuro di Antonino al Grande Fratello Vip. Il parrucchiere manca dalla casa da più di 10 giorni e nelle prossime ore dovrebbe toccare ad Alfonso informare il pubblico su quello che accadrà a breve.

Nel corso della puntata di stasera, però, saranno affrontati molti argomenti: le liti di Dana con quasi tutto il gruppo, il tira e molla tra Antonella ed Edoardo, la gelosia di Wilma per Daniele, l'interesse di Nicole per Tavassi e il nuovo preferito.

Durante la diretta, infatti, Signorini leggerà il risultato del televoto che è stato aperto la scorsa settimana: il più votato tra Oriana, Davide e Dana otterrà l'immunità dalle nomination e dovrà mandare a rischio eliminazione uno degli altri due. Stando alle preferenze che i telespettatori esprimono quotidianamente sui social network, a spuntarla dovrebbe essere la bella Marzoli.