La 15^ puntata di Amici ha visto una doppia eliminazione: Cricca e Rita hanno dovuto abbandonare la scuola per diversi motivi, lui ha perso la sfida chiesta da Zerbi e lei è stata mandata a casa dalla sua insegnante. Queste esclusioni hanno creato parecchio malcontento tra i telespettatori, soprattutto per come sono avvenute: tanti fan se la sono presa con Rudy per aver condannato uno dei cantanti più amati di quest'anno, e l'hanno fatto con pungenti commenti social. Il ragazzo, intanto, ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato di uscire, anzi era convinto di arrivare al serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La prima puntata di Amici del 2023 è stata trasmessa domenica 8/01: al rientro dalle vacanze di Natale, dunque, la classe è stata parzialmente rivoluzionata, con inaspettati addii e tanti nuovi ingressi. Lo speciale è cominciato con le assegnazioni dei banchi a Valeria, Vanessa ed Eleonora: la cantante e le due ballerine sono state scelte da Lorella, Emanuel Lo e Raimondo dopo casting e lezioni.

Tra i pochi che si sono opposti al "ripopolamento" del cast, c'è Rudy Zerbi: il docente di canto ha protestato per le tante maglie che i colleghi hanno dato quando mancano due mesi e mezzo all'inizio del serale.

Anche Alessandra Celentano si è detta scontenta delle tre new entry, anche perché secondo lei si dovrebbe iniziare a sfoltire il gruppo di allievi in vista del prime time in partenza a metà marzo.

La protesta degli spettatori di Amici

Coerentemente con il suo pensiero, la maestra Celentano ha deciso di eliminare un componente della sua squadra: visto il suo ultimo posto nella classifica generale di ballo, Rita è stata mandata a casa definitivamente.

Anche Zerbi ha chiesto di fare una somma tra i voti assegnati dai prof ai cantanti e gli streaming ottenuti dai loro inediti: Cricca è risultato il fanalino di coda e per questo l'ha messo in sfida.

Il giovane si è confrontato con Jore e, a sorpresa, ha perso: il titolare del team Cuccarini è stato escluso dalla scuola tra le lacrime dei compagni e i fischi del pubblico.

Nessuno si aspettava che Cricca lasciasse il programma così presto e senza nemmeno avere la possibilità di partecipare al serale. Secondo tanti spettatori la colpa di tutto questo sarebbe esclusivamente di Rudy, che è stato preso di mira sui social network con commenti al veleno e insulti.

"Sei il solito c...", "Sei il nemico pubblico", "Ti odio", "Da oggi cambierò canale ogni volta che compare sia in radio che in tv", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che i fan di Amici hanno espresso su Zerbi su Twitter.

Il commento dell'ex titolare di Amici

Per quanto riguarda Cricca, ha lasciato la scuola tra gli applausi del pubblico e con i complimenti di Lorella Cuccarini.

Tornato sui social dopo la messa in onda della sua eliminazione, il cantante ha fatto sapere di essere rimasto stupito da come sono andate le cose, anche perché era convinto di andare avanti e di partecipare anche al serale.

Il sogno del giovane, però, è stato spezzato da una sfida proposta da Zerbi con un rapper che d'ora in poi siederà al suo banco: la new entry della classe si chiama Jore e domenica scorsa ha proposto due inediti che hanno conquistato la giurata esterna.