Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 9 gennaio 2023, Attilio Romita ha fatto delle pesanti osservazioni nei confronti di Oriana Marzoli, la quale ha immediatamente sbottato contro l’ex giornalista del TG1, minacciandolo di non volergli più rivolgere la parola.

GFVip, la delusione di Oriana

Tutto è iniziato durante il blocco televisivo dedicato ad Oriana Marzoli. Oriana, durante la diretta, ha avuto la possibilità di incontrare sua madre e poi di parlare dei rapporti che la donna ha instaurato, nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip, con gli altri uomini della casa.

Durante la sua partecipazione al GF, Oriana ha iniziato a provare una simpatia prima per Antonino, poi per Luca Onestini e ora per Daniele Dal Moro. Tutti e tre hanno preso poi le distanze, rivelando di non voler altro che una semplice amicizia. Tuttavia, nel corso dell’argomento, a Marzoli è stata mostrata una clip in cui Attilio Romita ha affermato: “Oriana è buona solo per un giretto”. Questa affermazione non è piaciuta alla donna, la quale ha immediatamente sbottato dicendo: “ Attilio non ti parlo più. Sei un maiale schifoso. È finito il nostro rapporto, basta”. Dinanzi a questo commento infelice di Attilio, Signorini ha riso, complimentandosi con l’ex volto del TG1, appellandolo come numero uno, mentre invece Sonia Bruganelli lo ha premiato con l’immunità.

Non è la prima volta che Romita usa parole volgari verso le donne della casa, e qualche settimana fa, Attilio ha detto la stessa cosa di Sarah Altobello, reputandola come stupida e che si vergognerebbe ad uscire a cena con lei. Ad essere indignata dal gesto di Attilio è anche stata Anna Pettinelli, la quale ha postato un tweet sul proprio profilo, dicendo che Romita dovrebbe starsene in silenzio e smetterla di dire di Oriana che è una persona buona solo per un giretto, perché così facendo dimostra di essere solo un maschilista.

Ascolti Grande Fratello 9/01

La nuova puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 9 gennaio 2023, ha visto Oriana Marzoli trionfare al televoto e condannare in nomination Dana Saber. La puntata è stata ricca di colpi di scena: sorpresa per Micol Incorvaia, confronti tra Dana e Oriana, sorpresa da parte della mamma di Oriana e poi le nuove nomination.

L'appuntamento è stato seguito da 2.682.000 telespettatori, totalizzando uno share del 20.01%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata la prima puntata de "Il nostro generale", in onda su Rai 1, che ha invece tenuto incollati davanti al video 3.920.000 spettatori, con uno share del 19.97%. La prossima puntata del programma di Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 16 gennaio 2023.