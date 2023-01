L'appuntamento con Il Paradiso delle signore prosegue su Rai 1 l'11 e 12 gennaio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Marcello e Adelaide prenderanno una decisione importante legata alle sorti di Palazzo Andreani mentre Francesco farà perdere le sue tracce. Veronica, intanto, continuerà a cercare un nuovo lavoro speranzosa di poter dare una mano al suo promesso sposo e contribuire così al bilancio familiare.

Veronica alla ricerca di un lavoro, Francesco sparisce: anticipazioni Il Paradiso 11 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'11 gennaio 2023 rivelano che Veronica continuerà a essere alla ricerca di un impiego lavorativo.

Sua figlia Gemma prenderà a cuore tale vicenda e deciderà di chiedere aiuto e rivolgersi anche al suo amico Roberto Landi, con la speranza che possa trovare un impiego per sua mamma all'interno del grande magazzino milanese.

Intanto, Palma e Francesco avranno una nuova accesissima discussione: il ragazzo, furioso con sua mamma, uscirà di casa e farà perdere le sue tracce.

Una situazione che finirà per spaventare e preoccupare moltissimo Palma, la quale si dirà allarmata del fatto che suo figlio non sia più rientrato in casa dopo il loro scontro.

Umberto si vendica di Marcello e Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 11-12 gennaio 2023

Per tale motivo, quindi, la donna deciderà di rivolgersi a Salvatore e Armando, con la speranza che possano darle una mano a ritrovare suo figlio.

Occhi puntati anche su Marcello e Adelaide: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 e 12 gennaio rivelano che i due riceveranno una chiamata dalla Banca Fumagalli.

Marcello metterà subito al corrente di quanto sta accadendo in merito alla vendita di Palazzo Andreani: non sanno che Umberto sta tramando alle loro spalle ed ha messo in atto la prima mossa per riuscire ad avere la meglio in questo importante e prestigioso affare.

Veronica assunta al negozio, Ezio non la prende bene: anticipazioni Il Paradiso del 12 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12 gennaio 2023 rivelano che Irene e Clara chiederanno aiuto a Francesco perché hanno un gusto in casa e non sanno come risolverlo. Il ragazzo non si tirerà indietro e, di fronte alla richiesta d'aiuto delle due veneri, deciderà di correre in loro soccorso.

Veronica, invece, riuscirà finalmente ad avere un nuovo impiego a tutti gli effetti. La donna verrà assunta da Roberto all'interno del Paradiso.

Peccato, però, che Ezio non sarà per niente felice di tale novità e, a quel punto, la donna deciderà di dimettersi subito per evitare di creare malumori in famiglia.