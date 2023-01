Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7? Le anticipazioni sulla soap opera del pomeriggio di Rai 1 rivelano che sono terminate le riprese della settima stagione ed emergono già i primi spoiler su quello che succederà nel gran finale.

Spazio in primis ad Agnese che rientrerà a Milano, ma ci sarà una clamorosa uscita di scena legata al personaggio della Contessa Adelaide, tra i volti più amati di sempre dal pubblico della soap pomeridiana di Rai 1.

Il ritorno di Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena del personaggio di Agnese.

La compagna di Armando si era allontanata da Milano per trasferirsi a Londra, così da poter prendersi cura di sua figlia Tina alle prese con una gravidanza complicata.

Tuttavia quella di Agnese non è mai stata annunciata come un'uscita di scena definitiva dal cast della soap opera e l'attrice Antonella Attili è rientrata in scena proprio per il gran finale della settima stagione, come testimoniato sul suo profilo social.

Adelaide esce di scena: anticipazioni Il Paradiso 7 ultime puntate

Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7, in onda nel corso della stagione primaverile su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena della Contessa Adelaide.

A svelarlo è stata proprio Vanessa Gravina, che in una delle sue ultime interviste ha raccontato che la contessa uscirà di scena nel corso del gran finale con una "uscita a effetto" che non passerà inosservata.

Anche in questo caso non sarà un addio definitivo, dato che tornerà in scena nel corso della prossima stagione della soap.

In attesa di vedere in onda il gran finale de Il Paradiso delle signore 7, in prima visione assoluta su Rai 1, ci sono già delle ottime notizie per tutti gli appassionati.

Confermate le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

La soap opera è stata già confermata per un nuovo capitolo: l'ottava stagione troverà spazio nella fascia del daytime di Rai 1 della programmazione televisiva 2023/2024.

La conferma ufficiale è arrivata da alcuni degli attori protagonisti della soap opera, tra cui Roberto Farnesi e la stessa Vanessa Gravina, i quali hanno già confermato la messa in cantiere delle nuove puntate.

I fan, però, dovranno attendere l'inizio della stagione autunnale per vedere in onda i prossimi episodi in prima visione assoluta: per l'estate 2023 l'appuntamento con la soap risulta sospeso dalla programmazione del pomeriggio di Rai 1.