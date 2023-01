La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai ma anche in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano creato da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio, anticipano che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) si metterà di buona lena per cercarsi un lavoro, in modo da alleggerire le spese familiari di Ezio Colombo (Massimo Poggio). Gemma (Gaia Bavaro), intenzionata ad aiutare il genitore a trovare un impiego, chiederà un favore in tal senso a Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Il pubblicitario, quindi, aiuterà la cavallerizza del Circolo e quest'ultima comunicherà con entusiasmo alla madre di averle trovato un lavoro al Paradiso delle Signore. Notizia di un nuovo impiego che non andrà a genio a Teresio e, a causa dell'aspra reazione del compagno, Zanatta deciderà di dimettersi dall'atelier. Ezio, però, tornerà sui suoi passi poco dopo e, ammettendo l'errore, chiederà a Veronica di tornare a lavorare nelle boutique milanese. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Gemma potrebbe non gradire che mamma Veronica abbia perso un'opportunità professionale di quel calibro per la reazione del compagno.

Gemma potrebbe non gradire il licenziamento di mamma Veronica dall'atelier

La società di Ezio, perlopiù finanziata dalla moglie Gloria Moreau (Lara Komar) sarà l'indiretta protagonista dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7.

Veronica, come anticipato, dapprima si metterà alla ricerca di un nuovo impiego e quando lo troverà, grazie all'aiuto di Gemma e Roberto, si lascerà influenzare dalla reazione spropositata di Teresio, decidendo inaspettatamente di dimettersi dal grande magazzino meneghino.

Scelta che agli occhi di Gemma, malgrado si tratti soltanto di un'ipotesi di trama, potrebbe risultare poco sensata per due motivi: in primis per l'ingratitudine di Veronica nei confronti di chi l'ha aiutata a trovare il lavoro, ovvero la figlia e il redattore, e poi perché quell'impiego le avrebbe permesso di contribuire alle spese familiari, motivo cardine di tale ricerca professionale.

Veronica potrebbe non essere riammessa nella boutique dopo essersi dimessa

A rendere ancora meno esaltante la scelta frettolosa di Veronica di dimettersi dall'atelier potrebbe essersi la non riammissione della stessa come dipendente del grande magazzino lombardo.

Licenziarsi subito dopo che un'azienda, in questo caso il Paradiso, ti offre l'opportunità di lavorare solitamente non è un ottimo esempio di professionalità.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) potrebbero decidere di non riammettere Veronica come lavoratrice della boutique.