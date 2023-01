Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, evidenziano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) sarà alle prese con problematiche inerenti alcune consegne. La modella dello spot promozionale, anziché accettare l'aiuto del coniuge Tancredi (Flavio Parenti), preferirà trovare una soluzione seguendo lo stile di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

A casa Colombo, intanto, arriverà una chiamata improvvisa che sancirà l'inaspettato ritorno di Marco (Moisè Curia) in quel di Milano. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito al perché il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) sarà di ritorno in città, è probabile che lo stesso vorrà lanciarsi in un doveroso confronto col consanguineo Tancredi.

Il rapporto teso tra Tancredi e Marco

Se da un lato i telespettatori dello sceneggiato di Rai 1 hanno potuto assaporare oramai da qualche stagione i pro e contro del personaggio di Marco Di Sant'Erasmo, dall'altro lato la figura austera e legata al patriarcato di Tancredi è stata spesso nominata e, soltanto negli ultimi episodi, si è concretizzata nella persona di un avvocato.

Nonostante Tancredi sia un fresco personaggio della soap, il suo rapporto oltremodo teso col fratello Marco è da tempo protagonista delle storyline legate alla famiglia Di Sant'Erasmo e, indirettamente, anche a Stefania Colombo (Grace Ambrose).

Tra gli scontri più recenti tra i due consanguinei troviamo sicuramente l'articolo scritto dal giornalista in merito alla strage del Vajont, pezzo che fece optare Tancredi di dissociarsi dallo stesso e, come se non bastasse, decidere di fare terra bruciata al fratello in ambito editoriale.

Mossa dell'avvocato talmente forte che fece quasi abbandonare la carriera giornalistica a Marco, salvo poi ripensarci e partire assieme alla fidanzata alla volta di Washington.

Marco potrebbe tornare a Milano per avere un confronto con Tancredi

Tra Tancredi e Marco non c'è ancora stato alcun confronto e quest'improvviso ritorno del giornalista, sebbene non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, potrebbe far sì che tale scambio di vedute si concretizzi.

Qualora ciò dovesse realizzarsi, è probabile che ad avere il dente avvelenato sia soprattutto Marco, il quale accuserebbe il fratello di aver provato a rovinare col suo modo di comportarsi sia la sua vita che quella della moglie Matilde.