Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che saranno trasmesse durante il 2023 su Rai 1.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Vittorio Conti, che di punto in bianco finirà per spiazzare tutti i suoi dipendenti annunciando di aver scelto di accettare un nuovo incarico che lo porterà lontano dal grande magazzino milanese per un po' di tempo.

Un'uscita di scena che potrebbe mettere nei guai Conti tanto da fargli perdere completamente la gestione del Paradiso delle signore.

Vittorio Conti lascia il negozio nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Le anticipazioni delle prossime puntate di gennaio rivelano che Vittorio si ritroverà a fare i conti con la scelta di Matilde di concedere una seconda chance a suo marito Tancredi e di conseguenza mettere da parte quello che c'è stato tra di loro.

Un duro colpo per il proprietario del grande magazzino milanese, che tuttavia si ritroverà a dover accettare in silenzio questa decisione, pur senza nascondere la sofferenza che prova nel dover stare lontano da Matilde per evitare di mettere in crisi il suo matrimonio con il nipote della Contessa Adelaide.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Vittorio lascerà il negozio e deciderà di accettare un nuovo importante incarico lavorativo.

Vittorio esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore

Durante le prossime puntate de Il Paradiso delle signore di questa stagione invernale, Vittorio annuncerà di aver accettato un nuovo incarico lavorativo presso una importante casa automobilistica.

Di conseguenza rinuncerà al suo impiego al grande magazzino per un po' di tempo e uscirà di scena per dedicarsi alla nuova avventura professionale.

Un espediente messo in atto per consentire all'attore Alessandro Tersigni di poter girare le puntate della seconda stagione di Cuori, la fiction del prime time di Rai 1 che lo vedrà protagonista nel corso della prossima stagione televisiva.

Vittorio potrebbe perdere il magazzino nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Un duro colpo per Matilde e per i vari dipendenti del grande magazzino milanese, e a tal proposito non si esclude che tale scelta di Vittorio possa fargli perdere per sempre la gestione del Paradiso.

Nel periodo in cui Conti si assenterà da Milano per questo nuovo impiego, Tancredi potrebbe cogliere la palla al balzo per mettere gli occhi addosso al grande magazzino milanese e tentare così la scalata per diventare un nuovo socio.

Il marito di Matilde, dopo aver scoperto dei tradimenti della moglie con Vittorio, potrebbe vendicarsi in questo modo nei confronti di Vittorio e portargli via il suo amato Paradiso delle signore.