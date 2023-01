Si vivranno momenti ad alta tensione nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman reagirà male quando apprenderà della nuova gravidanza di sua moglie Zuleyha Altun.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha scopre di essere in attesa di un bambino

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano che Zuleyha riceverà una notizia inaspettata.

Tutto prenderà il via quando la protagonista accuserà degli strani malesseri durante un pranzo con Hunkar.

La matriarca deciderà di accompagnare la nuora, colpita da un forte mal di stomaco, in ospedale per fare alcuni controlli. Verrà affidata alle cure del dottor Sabahattin, che chiederà a un'infermiera di sottoporla ad alcuni esami del sangue, dai quali emergerà che Zuleyha è in attesa di un bambino. Il referto arriverà per prima nelle mani di Mujgan, che svelerà la notizia alla futura madre. Purtroppo il lieto evento non sarà accolto con il sorriso dai vari componenti della famiglia Yaman.

Demir punta un'arma da fuoco contro sua moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir si convincerà di essere sterile, tanto da non ritenere possibile di essere il padre del bambino che aspetta sua moglie.

Nonostante tutto, in clinica il ricco imprenditore farà buon viso a cattivo gioco, mentre a si scontrerà a muso duro con Zuleyha. Yaman informerà Altun di aver sempre saputo che Adnan non fosse suo figlio, affermando che anche il bambino che attende non può essere suo, vista la sua sterilirà, e accusandola di averlo tradito nuovamente con Yilmaz.

La protagonista respingerà con fermezza le accuse, così Demir perderà il lume della ragione, tanto da puntare un'arma da fuoco contro di lei. Zuleyha pregherà il marito di spararle per mettere fine alla sua agonia, ma il figlio di Hunkar non riuscirà a portare a termine il suo piano, sebbene faccia spaventare ugualmente tutti quando farà partire un colpo d'arma da fuoco, che per fortuna non provocherà feriti.

Hunkar è certa che il bebè che attende la nuora sia di suo figlio

Zuleyha e Demir continueranno a litigare pesantemente. Lei ribadirà di non essergli stata infedele e gli racconterà di aver accettato di sposarlo solo perché minacciata da Hunkar. Parole che scuoteranno il ricco imprenditore, il quale inizierà a nutrire dei dubbi sull'innocenza di sua moglie rispetto a un presunto tradimento. Dall'altra parte la matrona sarà certa che il bebè che attende sua nuora sia di suo figlio Demir.