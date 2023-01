Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste nel corso della settimana che va dal 16 al 20 gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello Barbieri, alle prese con una difficile situazione da affrontare sia dal punto di vista sentimentale che lavorativa.

Spazio anche alla notizia del ritorno in città di Marco mentre Armando si ritroverà messo nei guai con Don Saverio e dovrà correre ai ripari.

Marcello pronto a lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 20 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle settimane nella settimana 16-20 gennaio 2023, rivelano che Marcello si ritroverà a fare i conti con la sconfitta legata all'acquisto di Palazzo Andreani.

Ad avere la meglio è stato Umberto che, grazie ai suoi loschi modi di fare, è riuscito a soffiargli questo importante affare.

Come se non bastasse, Marcello verrà informato del fidanzamento ufficiale tra Ludovica e Ferdinando e per lui sarà un vero e proprio colpo al cuore, dato che fino alla fine aveva sperato in un possibile ritorno di fiamma con la giovane Brancia.

Alla luce di queste situazioni, Marcello prenderà in considerazione l'idea di andare via per un po' di tempo da Milano e compiere un viaggio in Australia. Sarà la contessa Adelaide a farlo ragionare e a fargli cambiare idea.

Marco annuncia il suo ritorno da solo: anticipazioni Il Paradiso 16-20 gennaio

Spazio anche alle vicende di Marco Di Sant'Erasmo: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che, dopo essere uscito di scena assieme a Stefania, il ragazzo farà una telefonata i suoi familiari in cui annuncerà la notizia del suo ritorno in città.

Marco, quindi, rientrerà in città da solo senza la sua amata Stefania e, al momento, non si conoscono ancora i dettagli di questo suo ritorno imminente.

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Armando, il quale si ritroverà messo nei guai con Don Saverio.

Armando nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 gennaio

Il prete, infatti, beccherà Clara in compagnia di Alfredo: i due scapperanno insieme in bicicletta e, tale scena, non passerà inosservata.

A quel punto, sarà Armando a prendere in mano le redini della situazione e per il bene dei due giovani ragazzi, si ritroverà a dover dire delle bugie a Don Saverio, così da poterli coprire ed evitare di farli finire nei guai.

Intanto Veronica e Gemma si renderanno conto che è giunto il momento di cambiare atteggiamento nei confronti di Gloria: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la donna deciderà di invitare a cena, a casa sua, l'ex moglie di Ezio.