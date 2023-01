Can Yaman torna in studio a C'è Posta per te 2023 e scoppia la polemica tra i fan social della trasmissione di Maria De Filippi.

Per la prima puntata di questa nuova edizione del seguitissimo people show del sabato sera invernale di Canale 5, la padrona di casa e ideatrice del programma ha scelto di puntare sulla presenza in studio del divo turco per garantirsi subito degli ascolti importanti in prime time.

Peccato, però, che la presenza per il quarto anno consecutivo di Can Yaman in studio, abbia fatto storcere il naso ad una fetta di spettatori social.

Il ritorno di C'è posta per te: Maria De Filippi riparte con Can Yaman

Nel dettaglio, Maria De Filippi si prepara a tornare in onda su Canale 5 da questo sabato 7 gennaio con il primo appuntamento di questa nuova stagione televisiva.

C'è posta per te tornerà così in prime time, pronto a tener compagnia ed emozionare il suo affezionatissimo pubblico.

Lo scorso anno sono stati più di cinque milioni e mezzo gli spettatori che hanno seguito le varie puntate del people show del sabato sera di Canale 5, permettendo alla trasmissione di toccare anche punte del 35% durante la messa in onda.

Un successo intramontabile anche se, quest'anno, il ritorno in tv del programma è stato accompagnato da alcune critiche legate alla scelta degli ospiti che prenderanno parte alla prima puntata.

Il debutto di questa nuova edizione vedrà come protagonista Can Yaman, l'amatissimo attore turco re indiscusso delle soap del pomeriggio e quest'anno anche dominatore del prime time autunnale di Canale 5 con la fiction "Viola come il mare".

Oltre a Can Yaman, in studio sarà presente anche Antonino Cannavacciuolo, lo chef che in questo periodo è protagonista in prime time su Sky con la nuova edizione del talent show culinario, Masterchef.

Sta di fatto che, alcuni spettatori social, abbiano storto il naso di fronte ai nomi degli ospiti che saranno in studio nel corso della serata del 7 gennaio.

'Sempre gli stessi ospiti', polemica sul ritorno di Can Yaman a C'è posta per te 2023

C'è chi ha polemizzato in primis per la presenza di Can Yaman, ospite per il quarto anno di fila nello studio di C'è posta per te.

"Can Yaman di nuovo a C'è posta per te. Sempre le solite facce, che noia", ha scritto un utente sui social puntando il dito contro la scelta fatta da Maria De Filippi di tornare ad ospitare in studio l'attore turco.

"Can Yaman a C'è posta: non si possono vedere sempre le solite facce, cambiate ospiti", ha sentenziato un altro commentatore sui social.

"Maria però questi ospiti li cambiano dopo quattro anni o dobbiamo vedere sempre gli stessi?", ha commentato ancora un altro spettatore social del people show.