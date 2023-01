Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 18 e 19 gennaio 2023 rivelano che Marcello continuerà ad andare avanti per la sua strada, intenzionato a lasciare al più presto Milano per potersi trasferire in Australia.

Veronica, invece, si ritroverà a fare i conti con una scena che non la lascerà per niente tranquilla mentre Matilde sarà alle prese con un problema sul lavoro.

Marcello pronto a partire: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 18 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 gennaio rivelano che Marcello non avrà alcuna intenzione di cambiare idea in merito al suo viaggio in Australia, dato che sentirà il bisogno di voltare pagina.

A quel punto, preoccupato per le decisioni che sta prendendo il ragazzo, Armando deciderà di parlare con la contessa, con la speranza che possa invitarlo a cambiare idea.

Come se non bastasse, la notizia di questa imminente partenza per l'Australia arriverà anche alle orecchie di Ludovica e a quel punto anche l'ex fidanzata di Marcello deciderà di parlargli per invitarlo a cambiare idea.

Veronica messa in crisi: anticipazioni Il Paradiso 18-19 gennaio 2023

Spazio anche alle vicende di Veronica: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 gennaio rivelano che la donna si ritroverà a fare i conti con una scena che non la renderà per niente tranquilla.

I protagonisti di questo episodio saranno Ezio e la sua ex moglie Gloria, i quali verranno beccati da Veronica in teneri atteggiamenti.

La confidenza che c'è tra i due ex coniugi finirà per preoccupare la compagna di Ezio. Veronica sarà in crisi la quale tornerà a essere assalita dai dubbi in merito al rapporto tra il suo promesso sposo e la mamma di Stefania.

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata trasmessa il 19 gennaio su Rai 1: al centro dell'attenzione ci sarà Matilde, alle prese con un problema sul lavoro.

Francesco assunto da Salvo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19 gennaio

La donna farà i conti con una consegna decisamente problematica, che rischierà di ostacolare il suo operato all'interno del grande magazzino milanese.

Tuttavia, nonostante la difficoltà, Matilde finirà per rifiutare la proposta che le verrà fatta da Tancredi, pronto a risolverle la situazione.

La donna andrà avanti per la sua strada e attuerà una soluzione molto più vicina allo stile del direttore Vittorio Conti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 19 gennaio 2023, rivelano che Marcello, dopo essersi confrontato con la contessa, cambierà idea in merito alla sua imminente partenza.

Francesco, invece, otterrà una bella notizia: Salvatore ha deciso di assumerlo all'interno della sua caffetteria.