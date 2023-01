Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata del 19 gennaio 2023. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis la fascia del mattino, dove ci sarà uno stravolgimento rispetto al normale per lasciare spazio alla messa in onda dei funerali di Gina Lollobrigida.

Al pomeriggio, invece, non sono previste ulteriori variazioni di programmazione ed è confermata la regolare messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1.

Salta Antonella Clerici in daytime: cambio programmazione Rai del 19 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la giornata di giovedì 19 gennaio 2023, interesserà la fascia mattutina della rete ammiraglia Rai.

Alle 9:00 è confermato l'appuntamento con UnoMattina, seguito alle 9:50 dalla messa in onda di Storie Italiane con Eleonora Daniele.

Il talk show mattutino di Rai 1, eccezionalmente per questo giovedì mattina, proseguirà con la messa in onda fino alle 12:15, dato che a seguire non ci sarà spazio per la trasmissione di Antonella Clerici.

I funerali di Gina Lollobrigida al posto della Clerici: cambio programmazione Rai

È sempre mezzogiorno non sarà trasmesso nella giornata del 19 gennaio, dato che i vertici della tv di Stato hanno scelto di trasmettere in diretta i funerali di Gina Lollobrigida.

L'ultimo saluto alla grande diva del cinema italiano ed internazionale sarà curato da uno speciale del TG 1 in programma dalle 12:15 alle 13:30 circa.

L'appuntamento con il cooking show del mezzogiorno condotto da Antonella Clerici tornerà in onda regolarmente venerdì 20 gennaio, con una nuova puntata in programma come sempre dalle 11:55 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Per quanto riguarda, invece, la fascia del pomeriggio di questo giovedì 19 gennaio, non sono previsti stravolgimenti.

Subito dopo i funerali di Gina Lollobrigida, la linea passerà al Tg 1 delle 13:30 per le notizie del giorno.

Nessuno stop per Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai del 19 gennaio

A seguire poi, ci sarà spazio per un nuovo appuntamento in diretta con Oggi è un altro giorno e alle 16:05 sarà la volta de Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera campione di ascolti del pomeriggio, con protagonista Vanessa Gravina nei panni della temutissima contessa Adelaide, sarà regolarmente in onda nel suo slot orario, quando poi la linea passerà ad Alberto Matano per una nuova puntata live de La vita in diretta.

I colpi di scena non mancheranno in questo nuovo appuntamento con la soap e, le anticipazioni della puntata di giovedì pomeriggio, rivelano che ci sarà spazio per la fatidica scelta finale di Marcello Barbieri in merito alla sua partenza imminente per l'Australia.

Dopo aver maturato la decisione di abbandonare Milano e trasferirsi in Australia per intraprendere un nuovo percorso di lavoro, Marcello affronterà la questione con la contessa Adelaide e, a quel punto, inizierà ad avere dei dubbi in merito alla scelta finale da prendere.

Confermato anche l'assetto della prima serata di Rai 1 per questo giovedì sera, dove a spiccare sarà l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Che Dio ci aiuti 7 confermato in prima serata su Rai 1

Il 19 gennaio è in programma la seconda delle dieci puntate di questa settima fortunatissima stagione della serie che, al debutto, ha subito fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Con una media di ben cinque milioni di spettatori e uno share che ha superato il muro del 27%, la serie televisiva prodotta da Lux Vide ha conquistato la palma d'oro nella gara ascolti del giovedì sera, battendo nettamente tutte le altre proposte della tv generalista.

Alla luce del grande successo di ascolti del debutto, la fiction si appresta a tornare in onda giovedì sera, subito dopo il game show I Soliti Ignoti, con due nuovi episodi che si preannunciano densi di colpi di scena, in primis per Suor Angela, alle prese con la visita del tutto inaspettata del Vescovo.

Quale sarà la decisione finale del Vescovo in merito all'operato della suora interpretata da Elena Sofia Ricci? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione prevista su Rai 1 fino a marzo 2023.

Tuttavia, quello con Che Dio ci aiuti 7 non sarà l'unico nuovo impegno di questa stagione tv per Elena Sofia Ricci: la celebre attrice, da febbraio in poi sarà anche protagonista di Fiori sopra l'inferno, la nuova serie crime destinata alla prima serata di Rai 1, per la quale ha scelto di abbandonare i panni di suor Angela.