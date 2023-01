Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana 30 gennaio - 3 febbraio 2023 rivelano che in casa Colombo l'argomento principale avrà a che fare con il ritorno in città di Marco.

Spazio anche alle vicende di Gemma, la quale si renderà conto di aver provato un turbinio di emozioni nel momento in cui ha rivisto il suo ex fidanzato.

Il giovane nipote della contessa, intanto, sarà impegnato con il difficile rapporto con suo fratello Tancredi.

Gemma scossa dal ritorno di Marco: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio 2023

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana fino al 3 febbraio 2023 rivelano che la presenza di Marco non passerà inosservata e in casa Colombo non si farà altro che parlare di questo ritorno del ragazzo "in solitaria".

Perché il nipote della contessa ha rimesso piede in città da solo: al suo fianco non c'è la fidanzata Stefania, rimasta in America.

Gemma rimarrà turbata dal ritorno inaspettato di Marco.

A quanto pare la figlia di Veronica non sarebbe riuscita a lasciarsi alle spalle definitivamente la fine di questa storia d'amore.

Marco dubita del fratello Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 30 gennaio-3 febbraio

Intanto Marco sarà alle prese col rapporto con suo fratello Tancredi: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il marito di Matilde proverà a mostrarsi diverso agli occhi del fratello.

In questo modo spererà di poter riconquistare di nuovo la sua fiducia e rimarginare le ferite che ancora sono presenti nel cuore del ragazzo.

Peccato che non sarà per niente facile: Marco continuerà a dubitare sul conto di Tancredi e non riuscirà a credere al fatto che sia cambiato.

Insomma, il ragazzo non si fida del fratello e i suoi dubbi saranno appoggiati anche da Vittorio Conti, il quale inviterà Marco a non credere alle belle parole di Tancredi.

Salvatore sbotta contro Francesco: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio 2023

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, della settimana fino al 3 febbraio, rivelano che dalla caffetteria spariranno dei bozzetti di abiti.

Immediata la reazione di Salvatore che, senza pensarci troppo, accuserà Francesco di questo furto.

Saranno Marcello e Armando a spezzare una lancia in favore del figlio di Palma, provando a far ragionare Salvo sulle accuse che gli sta facendo.

Intanto al Paradiso le Veneri si prepareranno ad accogliere nel migliore dei modi possibili l'attrice Sandra Milo, scelta come nuova testimonial dei collant in lycra proposti dal grande magazzino milanese.