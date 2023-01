A quanto pare, nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Züleyha non verrà coinvolta in un "semplice" incidente: dietro tutta la faccenda potrebbe esserci lo zampino di Fikret. Ebbene sì, sarà proprio lo zio Fekeli a denunciarlo alle autorità, dopo essere venuto a conoscenza del piano vendicativo che il nipote sta attuando contro Demir. Il ragazzo verrà arrestato per tentato omicidio e ora dovrà giustificare la sua posizione davanti alle autorità.

Ümit scopre che Züleyha aspetta un bambino

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Ümit scoprirà da Müjgan che Züleyha aspetta un bambino da Demir.

Sarà Sermin ha raccontare a tutti la notizia. Ümit, ovviamente, sarà pazza di gelosia, visto che fino a pochi giorni prima Demir le aveva promesso che avrebbe trascorso il resto della sua vita con lei.

Sarà gelosa al punto che deciderà di raccontare a Züleyha la verità sulla tresca clandestina che c'è stata tra lei e il marito. Così prenderà la macchina e si dirigerà verso Villa Yaman.

Züleyha rischia di perdere la vita in un incidente stradale

Durante il tragitto in auto, Ümit sarà testimone di un incidente stradale: un'auto si è schiantata contro un albero. Scenderà dalla macchina, si avvicinerà e si renderà conto che la vittima dello scontro è Züleyha. Quest'ultima si stava recando dal ginecologo per fare una visita di controllo per la gravidanza, all'improvviso, però, una tanica di olio si è rovesciata nella strada, invadendo l'intera carreggiata.

La macchina di Züleyha ha iniziato a sbandare, i freni hanno smesso di funzionare, così l'auto della ragazza è finita contro un albero.

Ümit avrebbe voluto lasciar morire Züleyha e non soccorrerla, ma alla fine ha chiamato i soccorsi e l'ha portata in ospedale. Anche Demir verrà a sapere dell'incidente che ha coinvolto la moglie: andrà nel panico, perché temerà di perdere sia la moglie che il figlio.

La denuncia di Fekeli e l'arresto di Fikret

Fekeli invece, dopo aver saputo dell'incidente, parlerà con Fikret, perché temerà che Züleyha sia uscita fuori strada a casa sua e che il tutto faccia parte della vendetta che sta attuando nei confronti di Demir. Fekeli incolperà Fikret di ciò che è accaduto alla giovane, lasciandolo senza parole.

Il ragazzo gli assicurerà che lui non c'entra niente con questa faccenda, ma Fekeli non gli crederà: dopo tutte le bugie che gli ha detto non riesce più a capire cosa sia vero o no.

Fikret cercherà di giustificarsi in ogni modo, ma Fekeli sembrerà non credere a una sola parola, così andrà dalla polizia e lo denuncerà per tentato omicidio ai danni di Züleyha. Fikret verrà arrestato e ora spetterà alla giustizia capire se dietro l'incidente stradale c'è il suo zampino.