Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli per il mese di febbraio svelano che Salvatore troverà i bozzetti scomparsi nello zaino di Francesco e accuserà il ragazzo di furto, salvo poi ricredersi cospargendosi il capo di cenere. Roberto, su richiesta di Gemma, scoprirà che Marco è in ansia per i rapporti angusti con Tancredi e per l'imminente intervista con Fellini. Gemma e Marco, invece, rimarranno a dialogare sino a tarda notte, nel frattempo Elvira proporrà a Salvo di gareggiare insieme in un torneo di ballo, mentre Marcello dovrà sostenere un periodo di prova prima di diventare socio del Circolo.

Ezio proporrà un accordo al Commendatore Umberto, nel frattempo tra quest'ultimo e Flora i rapporti saranno oltremodo tesi.

Adelaide e Marcello non si cureranno dei pettegolezzi sul loro conto

Salvatore troverà i bozzetti che sembravano essersi volatilizzati nello zaino di Francesco e senza pensarci troppo accuserà il ragazzo di averli sottratti. Nel frattempo Gemma chiederà a Roberto di scoprire cosa provoca tanto malumore in Marco.

Il redattore dirà alla cavallerizza del Circolo che il rampollo di casa Di Sant'Erasmo sta in ansia perché dovrà intervistare a breve Federico Fellini, ma anche per gli attriti col frate.

Adelaide e Marcello non si cureranno dei pettegolezzi sul loro conto, mentre Ludovica diverrà la vicepresidentessa del Circolo.

Salvo, su consiglio di Marcello e Armando, capirà di aver preso un abbaglio e chiederà scusa a Francesco per averlo accusato ingiustamente.

Sandra Milo sarà la nuova testimonial dei collanti in lycra, ma la vicinanza tra la diva e Alfredo susciterà gelosia in Irene. Flora continuerà a essere ignara dei progetti che ha in serbo il fidanzato su Palazzo Andreani, mentre Ludovica sarà incuriosita dal flirt tra Marcello e la Contessa Adelaide.

Vittorio consiglierà a Marco di cercare di sciogliere il ghiaccio col fratello facendo il primo passo, ma quando Tancredi scoprirà che c'è lo zampino di Conti intimerà a quest'ultimo di stare lontano dai Di Sant'Erasmo.

Matilde percepirà che Marco sta in pena principalmente per Stefania, mentre il legale piemontese e il banchiere meneghino saranno in procinto di avviare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani.

Barbieri riceverà la proposta da parte di Adelaide di ricoprire il ruolo di socio del Circolo, nel frattempo Marco e Gemma ritroveranno il feeling di un tempo e ciò farà sì che i due ragazzi facciano le ore piccole.

Marcello dovrà affrontare un periodo di prova come socio del Circolo

Elvira proporrà a Salvatore di partecipare insieme a un contest di ballo, mentre Tancredi rileverà L'Eco della Sera e chiederà subito alla moglie di collaborare con la nuova testata.

Vittorio penserà di aver perso la vena creatività che l'ha sempre contraddistinto, quindi deciderà di abbandonare il ruolo di pubblicitario, ma cambierà idea quando Matilde si offrirà di aiutarlo con la nuova campagna promozionale.

Francesco dirà alla madre di non voler più fare il sarto, ruolo che invece sarà vacante al Paradiso, con Flora e Maria che cercheranno una figura adatta per ricoprirlo.

L'ex armatore e il commendatore, non sopportando la possibilità che Marcello divenga il nuovo socio del Circolo, si prometteranno l'un l'altro di ostacolarlo. Nel frattempo lo stesso Barbieri capirà che la sua nomina dipenderà dal voto della vicepresidentessa.

Ezio e Gloria, immersi nella ricerca del personale per la loro azienda di denim, rischieranno di pestare i piedi al signor Guarnieri, soprattutto quando un'operaia della ditta Palmieri si candiderà per lavorare da loro.

Elvira, sebbene non abbia ancora ricevuto il "sì" di Salvo per il contest di ballo, vorrà sistemare un guaio col vestito che vorrebbe indossare per la competizione, quindi chiederà al giovane Rizzo di sistemarlo per lei, ma il ragazzo si tirerà indietro.

Marcello, dopo essersi preparato strenuamente per scrivere il discorso, riceverà un bell'applauso al Circolo e lo racconterà entusiasta a Salvo.

Armando, vestendo nuovamente i panni del "detective", indagherà sul passato di Francesco riuscendosi a mettere in contatto col sarto per il quale lavorava il ragazzo un tempo.

Malgrado venga eletto come socio del Circolo, Marcello dovrà sorbirsi un periodo di prova a causa di una clausola del regolamento portata alla luce dal commendatore.

Matilde aiuterà Vittorio con la campagna pubblicitaria e si dimenticherà della cena insieme al marito, con quest'ultimo che le terrà il muso anche il giorno successivo.

Francesco, a seguito dell'opera di convincimento di Maria, inizierà a lavorare nella sartoria del Paradiso, mentre Flora scoprirà le omissioni di Umberto e ciò susciterà tanta amarezza nella stilista.

Tancredi, al contempo, verrà messo al corrente dallo stesso commendatore che il progetto legato a Palazzo Andreani è stato scoperto.

Marcello riceverà dei suggerimenti da parte della nobile Di Sant'Erasmo su come comportarsi al meglio durante il periodo di prova al Circolo.

Vittorio vorrà organizzare un gioco per i single del grande magazzino, mentre tra Umberto e Flora i rapporti parranno oltremodo tesi.