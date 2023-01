Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip, le cose non vanno più tanto bene. Tutto è iniziato dalle scuse che Edoardo ha rivolto ad Oriana per averla nominata; da quel momento in poi, Antonella ha smesso definitivamente di fidarsi del suo compagno, arrivando persino ad accusarlo più volte di averle mancato di rispetto. A differenza delle altre volte, i due non ancora ad oggi non hanno avuto nessun chiarimento, anzi, dopo varie accuse, Fiordelisi, con una pesante accusa, ha incolpato Edoardo di averle messo le mani addosso.

Edoardo su tutte le furie contro Antonella, minaccia di denunciarla

Una nuova accusa ha mandato su tutte le furie Edoardo Donnamaria il quale, sfogandosi con i suoi coinquilini, ha sbottato dicendo: “Se lei per passare come vittime mi accusa di metterle le mani addosso, allora è una cosa troppo grave. Lei singhiozzava e mi diceva che le avevo messo le mani addosso. Antonella è disposta persino ad affossarmi per passare da vittima”. Edoardo si è poi scusato per lo sfogo e ha ribadito di non volere avere più a che fare con lei, arrivando persino a dire: “Lei mi fa schifo, io se lei lunedì tira fuori il fatto che io le ho alzato le mani, giuro che la denuncio”.

Successivamente Antonella è andata da Edoardo, per quello che doveva essere un pacifico confronto.

Tuttavia i due si sono ritrovati nuovamente a discutere e Antonella ha sbottato dicendo: “Ma ti rendi conto di quello che mi dici? Che schifo che mi fai, non ti riconosco più, non so chi sei diventato. Mi dici cose orrende, che sono finita, ma chi ti credi di essere, tu non ti rendi conto di quello che dici”. Poco dopo la gieffina, in lacrime, è corsa in cucina piangendo e coprendosi il volto con le mani.

Antonella cerca conforto in Nikita

Dopo l’ennesimo scontro Antonella è corsa da Nikita Pelizon, per ricevere un conforto dalla sua amica. L’ex schermitrice, in preda ad una crisi di pianto, si è prima rifugiata in bagno e poi in camera, dove Nikita l’ha raggiunta. Fiordelisi ha esordito dicendo: “Io non voglio più vederlo, lui non doveva accusarmi di essere finta”.

Nikita, consapevole che all’interno della casa del Grande Fratello Vip è impossibile non vedersi, consiglia alla sua amica di provare a tenersi a debita distanza da lui per qualche giorno, per far si che il tempo agisca in loro favore. Secondo la modella triestina, l’ex schermitrice dovrebbe concentrarsi di più su se stessa e mettere Edoardo da parte, dicendo: “Tu sei venuta qui in primis per te stessa. Poi è arrivato Edoardo e avete creato un vostro percorso. Adesso, almeno per il momento, è giusto che tu viva da sola e continui questo percorso in solitaria”.Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il rapporto dei Donnalisi.