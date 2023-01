Il Paradiso delle signore 7 continuerà a riservare grandi sorprese nel corso delle puntate che saranno trasmesse in questo 2023 su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, in vista dell'attesissimo finale di questa settima stagione, ci sarà spazio per dei ritorni importanti che non passeranno inosservati.

Uno di questi è quello del giovane Marco Di Sant'Erasmo, pronto a rimettere piede in città dopo un periodo di assenza, ma senza avere al suo fianco l'amata Stefania.

Marco ritorna senza Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2023 rivelano che gli spettatori si ritroveranno ad assistere al rientro stabile in scena di Marco.

Il nipote della contessa aveva scelto di lasciare Milano per iniziare un nuovo percorso lavorativo in America, dopo aver ricevuto una prestigiosa offerta.

Una proposta allettante e irrinunciabile, tanto a spingere Stefania a voler accompagnare il suo fidanzato in America e quindi trasferirsi con lui, pronta ad iniziare una nuova vita.

Eppure, questo ritorno di Marco avverrà in solitaria, dato che il nipote della contessa Adelaide non sarà accompagnato dalla sua fidanzata Stefania.

Dubbi sulla love story tra Marco e Stefania ne Il Paradiso 7

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 2023 rivelano che il giornalista rimetterà piede da solo a Milano e, al momento, non si conoscono i dettagli dell'assenza di Stefania.

Possibile che, nel giro di pochissimo tempo, la ragazza sia riuscita già a trovare un nuovo impiego stabile in America, al punto da non accompagnare il suo fidanzato in questa trasferta milanese?

I dubbi restano e, come se non bastasse, il rientro in città di Marco finirà per mettere in subbuglio il cuore della sua ex fidanzata Gemma.

La ragazza, infatti, nel rivedere il fidanzato della sua sorellastra Stefania avvertirà un vero e proprio sussulto al cuore, quasi come se non avesse ancora archiviato quello che c'è stato tra di loro in passato.

Il rientro di Agnese in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro rientro illustre nel cast della soap opera.

Dopo un lungo periodo di assenza, l'amata Agnese Amato ritornerà e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita familiare.

La donna si era assentata per un po' di tempo dopo che sua figlia Tina aveva chiesto aiuto a Londra, alle prese con una gravidanza complicata.

Tuttavia, l'uscita di scena di Agnese non durerà ancora a lungo, dato che entro il finale di questa settima stagione, l'attrice ha svelato che la rivedremo in scena nel cast della soap opera di Rai 1.