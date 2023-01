La soap opera Il Paradiso delle signore, arrivata alla sua settima stagione, continua a non deludere il pubblico. Nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 20 gennaio 2023, Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), a sorpresa, farà sapere con una telefonata di essere in procinto di rimettere piede a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 20 gennaio: Marcello annulla il suo viaggio, Umberto rassicura Tancredi

Dalle anticipazioni riguardanti l’ottantacinquesima puntata che occuperà Rai Uno venerdì 20 gennaio, come al solito dalle ore 16:05 circa, si evince che Marcello (Pietro Masotti) dopo aver accettato una proposta di Adelaide (Vanessa Gravina) annuncerà di aver deciso di non trasferirsi più in Australia.

Intanto, la gelosia di Tancredi (Flavio Parenti) non passerà di certo inosservata, nell’istante in cui assisterà a una telefonata tra Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni). A rassicurare il marito di Frigerio sarà Umberto (Roberto Farnesi), mettendolo al corrente del piano contro il direttore Conti. In particolare, il commendatore Guarnieri non mollerà la presa, dato che sarà deciso ad acquistare il Palazzo Andreani rimesso, in vendita dalla contessa di Sant’Erasmo e Barbieri.

Armando in una brutta situazione, Veronica vuole invitare Gloria a cena

Il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) si troverà in una brutta situazione quando son Saverio (Andrea Lolli) vedrà la nipote Clara (Elvira Camarrone) e Alfredo (Gabriele Anagni) scappare insieme il bicicletta: Ferraris non avrà altra scelta oltre a quella di coprire la giovane venere e il corteggiatore di Irene (Francesca Del Fa).

Gemma (Gaia Bavaro) e Veronica (Valentina Bartolo) di comune accordo vorranno comportarsi in una maniera diversa con Gloria (Lara Komar): la compagna di Ezio (Massimo Poggio) deciderà di invitare la capo commessa del lussuoso negozio milanese a cena a casa sua.

A sorpresa, Marco annuncerà il suo ritorno nel capoluogo lombardo tramite una chiamata telefonica.

Intanto Vito (Elia Tedesco) e Maria (Chiara Russo) si fermeranno sul ballatoio dopo essere usciti ancora una volta insieme. A impedire ai due di scambiarsi un bacio sarà l’arrivo improvviso di Francesco (Cristian Roberto).

Riassunto del 19 gennaio: Ezio acquista un capannone

Nell’episodio del 19 gennaio, Salvatore (Emanuel Caserio) assumerà Francesco in Caffetteria.

Marcello accetterà la proposta di Adelaide di offrirgli una quota sulla vendita del Palazzo Andreani. Matilde invece quando si troverà in difficoltà a causa di una consegna, non accetterà l’aiuto del marito Tancredi. Per concludere, ci sarà una novità per la famiglia Colombo, visto che avverranno dei festeggiamenti per l’acquisto del capannone che consentirà a Ezio di avviare il suo progetto.