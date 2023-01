Ci saranno grandi novità durante i nuovi episodi di Terra Amara in programma dal 16 al 21 gennaio in prima visione tv su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca segnalano che Zuleyha Altun riuscirà a rivedere suo figlio Adnan, intanto il suo cuore continuerà a battere per Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni 16-21 gennaio: Demir permette a Zuleyha di rivedere Adnan

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi in onda da lunedì 16 a sabato 21 gennaio in prima visione tv su Canale 5, annunciano inediti colpi di scena. Yilmaz svelerà a Mujgan la storia che l'ha portato a Cukurova e il motivo per il quale non ha nessuna intenzione di metter via la sua arma da fuoco.

L'ex meccanico sarà sempre più certo di volersi vendicare di Demir, nonostante il tentativo della dottoressa Hekimoglu di farlo desistere.

Nel frattempo le condizioni di Zuleyha sembreranno essere in ripresa, dopo il suo internamento in una casa di cura a causa di un tentato suicidio. Per questo motivo Demir le permetterà di poter vedere almeno per un breve tempo suo figlio Adnan. Una decisione che tuttavia provocherà nuovo dolore nella protagonista.

Altun pensa insistentemente a Yilmaz

Negli episodi di Terra amara in programma a gennaio in prima visione tv, Zuleyha persuaderà suo marito al fine di recarsi insieme alla cerimonia di premiazione dei grandi sostenitori di Adana. La ragazza vorrà farlo solo incontrare il suo ex fidanzato Yilmaz.

Tuttavia il piano di Altun non andrà per il verso giusto.

Gaffur, nel frattempo, cercherà di farsi perdonare da sua moglie Saniye, ma senza ottenere molto successo. Alla villa Zuleyha continuerà a pensare insistentemente a Yilmaz e la cosa sarà reciproca. Demir e Mujgan non potranno fare a meno di notare il loro strano comportamento.

Fekeli incontra Hunkar

Allo stesso tempo Fekeli accompagnerà Hunkar nel luogo dove erano soliti incontrarsi da giovani. Demir, invece, imporrà una condizione a sua moglie dopo il ritorno a casa: pretenderà che esca solo in compagnia di Seher, visto anche il tentato suicidio.

Gaffur si domanderà dove abbia trascorso la notte la matrona e per questo deciderà di indagare, cercando di avere delle informazioni da Raci. Yilmaz e Mujgan, invece, si recheranno a vedere un film al cinema all'aperto. Qui avranno modo di incontrare Zuleyha e Demir, ma tale coincidenza diventerà motivo di lite per entrambe le coppie.