Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera firmata Giannandrea Pecorelli, riguardo le puntate di lunedì 6 e martedì 7 febbraio, raccontano che Marcello (Pietro Masotti) nutrirà diverse perplessità in merito alla proposta di candidarsi come socio del Circolo, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) non riuscirà a trovare l'ispirazione giusta per creare la nuova campagna pubblicitaria. Francesco (Christian Roberto) farà presente a mamma Palma (Valentina Tomada) di non voler più avere nulla a che fare con taglio e cucito, nel frattempo Maria (Chiara Russo) e Flora (Lucrezia Massari) saranno proprio alla ricerca di una nuova sarta per l'atelier.

Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e Ferdinando (Fabio Fulco), di comune accordo, cercheranno di ostacolare il tentativo di Barbieri di divenire socio del Circolo, mentre Gloria (Lara Komar) convincerà Ezio (Massimo Poggio) a non farsi nemico Umberto. Marcello scoprirà che il suo destino al Circolo dipenderà dal voto della vicepresidentessa Ludovica (Giulia Arena).

Francesco dirà a Palma di aver chiuso con la sartoria

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, in merito agli episodi in onda lunedì 6 e martedì 7 febbraio, rivelano che la proposta di Adelaide (Vanessa Gravina) a Marcello di candidarsi come socio del Circolo sarà fonte di perplessità per il giovane.

Elvira (Clara Danese), intanto, inviterà Salvo (Emanuel Caserio) a partecipare insieme a una gara di ballo.

Tancredi sarà spietato: ultimerà l'acquisto del quotidiano L'Eco della Sera e non perderà tempo nel chiedere alla moglie Matilde (Chiara Baschetti) di collaborare.

Conti, invece, sembrerà non trovare l'ispirazione giusta per mettere a punto la nuova campagna promozionale, nel frattempo Francesco dirà alla madre di aver chiuso con la sartoria.

Flora e Maria alla ricerca di una sarta

La giovane Puglisi e la stilista Flora si metteranno alla ricerca di una sarta per smaltire una copiosa consegna di prodotti fallati.

Vittorio continuerà a mantenere le distanze da Matilde, mentre Umberto e Ferdinando accoglieranno come uno scandalo la possibilità che Marcello divenga il nuovo socio del Circolo, quindi decideranno di tentarle tutte perché ciò non avvenga.

Ezio e Gloria si renderanno conto di correre il rischio di pestare i piedi al banchiere con la loro azienda di denim.

Marcello apprenderà che il suo destino come papabile socio del Circolo sarà legato al voto dell'ex fidanzata.