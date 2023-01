Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate che andranno in onda dal 6 all'11 febbraio, sabato compreso. Le trame dei prossimi episodi su Rai 1 vedono una forte crisi tra Flora e Umberto, dopo che la giovane Ravasi scopre le bugie del commendatore, rimanendoci molto male e perdendo la fiducia. Nel frattempo, la vicepresidente Ludovica ammetterà Marcello al Circolo. Attenzione anche a Vittorio, che prende una decisione forte e che cambierà per sempre il destino del grande magazzino.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 6-11 febbraio: Ferdinando e Umberto spietati con Marcello

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il paradiso delle signore raccontano che Tancredi riuscirà ad acquistare l'Eco della sera. Il suo desiderio è che Matilde collabori con lui, in modo da allontanarla ancora di più da Vittorio, che la vive come una sconfitta personale.

Intanto, Marcello fa il suo discorso per candidarsi come socio al Circolo, istruito da Adelaide. Tutti lo acclamano, Ludovica compresa, che accetta la sua entrata nel prestigioso club, essendone diventata vicepresidentessa. Purtroppo, Barbieri dovrà fare i conti con la cattiveria di Umberto e Ferdinando, che lo vogliono ostacolare in tutti i modi.

Il paradiso delle Signore episodi 6-11 febbraio: Vittorio lascia il lavoro

Colpo di scena nelle nuove puntate Il paradiso delle signore che andranno in onda dal 6 all'11 febbraio 2023 su Rai 1. Conti, già in crisi nella sfera personale, non riesce a trovare l'ispirazione di un tempo per le sue bellissime campagne pubblicitarie.

E così, con grande sorpresa di tutti, Vittorio decide di lasciare il ruolo di pubblicitario del grande magazzino, che perde un pezzo grosso.

Il paradiso delle signore spoiler 6-11 febbraio: Flora scopre le bugie di Umberto

Umberto ha sempre tenuto nascosto a Flora le sue intenzioni su Palazzo Andreani, ma le bugie vengono a galla prima o poi, con inevitabili conseguenze.

Flora, indispettita dal fatto di essere stata tenuta all'oscuro da Guarnieri, si chiude in un preoccupante silenzio e non vuole sentire ragioni. La tensione è alle stelle.

Infine, ecco che arriva la festa degli innamorati, San Valentino. Vittorio organizza un gioco al Paradiso delle signore per cuori solitari, mentre Vito architetta una romantica sorpresa per Maria, della quale è sempre più innamorato.

Marcello ha in mente ben altro, dovendo iniziare il suo periodo di prova come socio del Circolo e ignaro che Ferdinando e Umberto si sono messo d'accordo per ostacolarlo con ogni mezzo possibile. Che cosa avranno in mente? Staremo a vedere.