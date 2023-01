Prosegue l’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, che nella settimana dal 6 all’11 febbraio 2023 andrà in onda eccezionalmente anche di sabato (anche se in tale giornata l'orario di inizio sarà alle 15:10 e non invece alle ore 16:05 come negli altri giorni).

Dalle anticipazioni settimanali si evince che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) non nasconderà la propria delusione, quando scoprirà che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) non l’ha messa al corrente delle sue intenzioni dopo aver messo le mani nel Palazzo Andreani: ci sarà quindi parecchia tensione nella coppia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore fino all’11 febbraio: Tancredi deciso a far allontanare Matilde e Vittorio

Nel corso delle puntate in programmazione su Rai 1 da lunedì 6 fino a sabato 11 febbraio, Marcello avrà delle perplessità prima di candidarsi come socio del Circolo: Ferdinando e Umberto non la prenderanno bene quando sapranno di questa intenzione di Barbieri e uniranno le proprie forze per mettergli il bastone tra le ruote. Alla fine Marcello verrà ammesso al circolo proprio grazie al voto della sua ex fidanzata Ludovica, ma - su richiesta di Guarnieri - dovrà fare comunque un "periodo di prova": a istruire il giovane ci penserà Adelaide.

Intanto Elvira proporrà a Salvatore di prendere parte a una competizione di ballo, in seguito Palma si rifiuterà di aiutare la fanciulla, quando le dirà di avere un problema con l’abito da indossare per la gara.

Tancredi dopo aver acquistato "L’Eco della Sera" chiederà a Matilde di collaborare con lui, con l’obiettivo di farla allontanare ulteriormente da Vittorio. Intanto quest’ultimo non avrà più la creatività di una volta in vista della nuova campagna pubblicitaria e Matilde, per dargli una mano, si dimenticherà di cenare con il marito Tancredi.

Quest’ultimo - in seguito - chiederà a Umberto aiutarlo a separare una volta per tutte sua moglie da Conti.

Maria e Flora alla ricerca di una sarta, Ezio propone un accordo a Guarnieri

Francesco ribadirà alla madre Palma di aver ormai chiuso con il "taglio e cucito": a cercare di convincerlo a non rinunciare alla sua passione sarà Maria.

Nel contempo quest’ultima e Flora si metteranno alla ricerca di una nuova sarta. Mentre Armando scoprirà la ragione per cui Francesco in passato ha smesso di lavorare per un sarto.

Ezio Colombo intanto vorrà assumere del personale nell’azienda di denim con Gloria: il commendatore Guarnieri non sarà affatto contento quando apprenderà che la sua capo operaia si è candidata per lavorare al servizio di Colombo. A sorpresa comunque Ezio proporrà un nuovo accordo a Umberto.

Nel contempo Flora vorrà avere delle delucidazioni sui progetti del compagno a seguito dell’acquisto del Palazzo Andreani: la stilista sarà amareggiata quando scoprirà la menzogna di Umberto. Le tensioni fra i due fidanzati saranno quindi evidenti.

Intanto Guarnieri non perderà tempo per far sapere a Tancredi che il loro piano è venuto alla luce.

Successivamente Ezio vorrà stupire Veronica in vista di San Valentino, mentre Vito sarà deciso a omaggiare Maria. Per concludere Vittorio penserà di lanciare una sorta di "gioco per i cuori solitari" al negozio.