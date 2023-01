Quali sono le novità del genere fiction Rai per la stagione 2023? Tanti saranno i titoli di successo che torneranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva della tv di Stato e, uno di questi è Cuori 2.

La serie medical ambientata in un ospedale torinese degli anni Sessanta, tornerà in onda con un nuovo ciclo di dodici episodi che si preannunciano già attesissimi dai fan.

Spazio anche al ritorno di Lea - Un nuovo giorno, la Serie TV con Anna Valle che aveva conquistato il pubblico nel corso della passata stagione televisiva.

Il ritorno di Lea - Un nuovo giorno con Anna Valle: novità fiction Rai 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai del 2023 rivelano che ci sarà spazio per Lea - Un nuovo giorno 2, che vede protagonista Anna Valle.

Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico, curioso di vedere i nuovi episodi della fiction incentrata sulle vicende di Lea, infermiera pediatrica dell'ospedale di Ferrara.

Al suo fianco, anche in questo secondo capitolo della fiction, ci sarà l'attore Giorgio Pasotti, reduce dal successo di Mina Settembre con Serena Rossi.

Quello con Lea, però, non sarà l'unico impegno della stagione tv 2023 per Anna Valle: l'attrice ed ex Miss Italia sarà impegnata anche su Canale 5 con le nuove puntate di Luce dei tuoi occhi.

Cuori 2 confermata in prime time: novità fiction Rai 2023

Tra le novità Rai per il 2023 spicca anche il ritorno di Cuori 2, la serie con Pilar Fogliati che tornerà in onda nel corso del prossimo autunno con dodici episodi articolati in sei prime serate.

Tra le new entry di questa stagione spicca il nome di Alessandro Tersigni, volto ben noto al pubblico del pomeriggio di Rai 1, per la sua partecipazione alla soap opera Il Paradiso delle signore 7, dove veste i panni del tenebroso Vittorio Conti.

Tra i titoli più attesi del 2023 spicca anche Mare Fuori 3, la serie tv trasmessa su Rai 2, che narra le vicende di un gruppo di ragazzi rinchiusi in un carcere minorile.

Mare Fuori 3 anticipa in streaming: novità fiction Rai 2023

Visto il grande successo che la fiction ha ottenuto in streaming con le prime due stagioni, la Rai ha scelto di fare un regalo ai fan e di anticipare la messa in onda della terza stagione su RaiPlay.

Di conseguenza, dal 1° febbraio in poi sarà già possibile vedere in streaming i vari episodi della terza stagione in attesa poi che la fiction venga trasmessa nel prime time di Rai 2.

La messa in onda di Mare Fuori 3, infatti, è prevista a partire dal prossimo 15 febbraio e non si esclude che per lanciare al meglio il prodotto televisivo, i vari attori possano partecipare come ospiti ad una delle serate del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio su Rai 1.