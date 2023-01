Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di febbraio 2023. Le novità riguarderanno la messa in onda di Mare Fuori 3, una delle serie tv più attese dal pubblico.

Dopo lo straordinario successo ottenuto questa estate in streaming su Netflix, la Rai ha scelto di anticipare la data del debutto della serie televisiva per gli spettatori che la seguiranno on-demand.

Febbraio sarà anche il mese in cui si arriverà al chiude La porta rossa, la serie con protagonista Lino Guanciale.

Mare Fuori 3 anticipa su RaiPlay: cambio programmazione Rai febbraio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di febbraio riguarderà in primis l'appuntamento con Mare Fuori 3, la serie con protagonista Carolina Crescentini, che narra le vicende dei protagonisti di un carcere minorile di Napoli.

Dopo il buon successo delle prime due stagioni in tv, la serie ha ottenuto un vero e proprio boom di views in streaming, con il passaggio su Netflix.

Ebbene, visto il grande interesse che ruota intorno a questa fiction, la Rai ha scelto di anticipare il ritorno di Mare Fuori 3.

La fiction, infatti, sarà visibile in esclusiva su RaiPlay a partire dal 1° febbraio: gli spettatori e appassionati potranno seguire i vari episodi in streaming, prima del passaggio in tv.

Quando inizia Mare Fuori 3 su Rai 2

La messa in onda di Mare Fuori 3 su Rai 2, invece, per il momento resta confermata a partire dal prossimo 15 febbraio, giorno in cui è prevista la prima puntata.

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo febbraio riguarderà anche un'altra Serie TV attualmente in onda in prima serata sulla seconda rete della tv di Stato.

Trattasi de La Porta rossa 3, la fiction con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale, che si avvia verso il gran finale di sempre.

Chiude La porta rossa con Lino Guanciale: cambio programmazione Rai febbraio 2023

Quattro le puntate previste di questa terza stagione, il cui ultimo appuntamento è in programma proprio mercoledì 1° febbraio su Rai 2.

Con la messa in onda degli ultimi episodi, calerà per sempre il sipario sulla serie poliziesca che in questi anni ha appassionato una vasta fetta di spettatori.

È stato annunciato, infatti, che La porta rossa chiuderà definitivamente i battenti con la terza stagione e non sarà prodotta una quarta serie. I fan di Lino Guanciale, però, possono stare tranquilli perché ben presto avranno modo di rivederlo ancora in prime time.

L'attore sarà il protagonista della seconda stagione de Il Commissario Riccardi, in onda da febbraio in poi su Rai 1 e intanto si parla già di una nuova fiction che dovrebbe vederlo come protagonista nel corso della prossima stagione televisiva.